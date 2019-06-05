Dünya Sudanda ölü sayısı 100ü geçti
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AFRİKA

​Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti

Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti

Afrika Birliği (AfB) Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'da güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü geçmesinin ardından ülkedeki mevcut durumu değerlendirmek üzere toplanma kararı aldı.

Haber Merkezi AA
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.
Ülkede 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinden sonra ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Twitter hesabından, "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için yarın toplanacak." açıklamasını yaptı.

Özel elçisinin Sudan'ın başkenti Hartum'a gittiğini dile getiren Mahamat, Sudan'da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve ülkedeki tüm partilerle görüştüklerini kaydetti.

100'ÜN ÇOK ÜZERİ

Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki şiddet olaylarında şehit sayısı 100'ü geçti, ancak gerçek rakam bunun çok üzerinde. Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

40 CESET ÇIKARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, ordunun 2 gün önceki müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin cansız bedenlerinin atıldıkları Nil Nehri'nden dün çıkarılarak, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bununla birlikte şiddet olaylarındaki can kaybının 100'ü aştığı belirtildi.

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