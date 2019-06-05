​Sudan'da ölü sayısı 100'ü geçti

AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Twitter hesabından, "Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi, Sudan'daki mevcut durumu değerlendirmek için yarın toplanacak." açıklamasını yaptı.

Özel elçisinin Sudan'ın başkenti Hartum'a gittiğini dile getiren Mahamat, Sudan'da yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu ve ülkedeki tüm partilerle görüştüklerini kaydetti.

100'ÜN ÇOK ÜZERİ

Sudanlı muhalif aktivistler, güvenlik güçlerinin pazartesi günü başkentte göstericilere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ün çok üzerinde olduğunu ileri sürdü.Muhalif Sudan Doktorlar Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki şiddet olaylarında şehit sayısı 100'ü geçti, ancak gerçek rakam bunun çok üzerinde. Net rakamları tespit etmekte zorlanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

40 CESET ÇIKARILDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Açıklamada, ordunun 2 gün önceki müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 40 kişinin cansız bedenlerinin atıldıkları Nil Nehri'nden dün çıkarılarak, orduya bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından bilinmeyen bir yere götürüldüğü, bununla birlikte şiddet olaylarındaki can kaybının 100'ü aştığı belirtildi.