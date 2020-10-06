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Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyetindeki çatışmalarda 6 ayda 91 çocuk öldürüldü
AFRİKA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki çatışmalarda 6 ayda 91 çocuk öldürüldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinde 6 ayda yaşanan çatışmalarda 91 çocuk hayatını kaybetti. İsyancı grupların saldırılarında 60 okulun kullanılamaz hale getirilmesi dolayısıyla 45 bin çocuk eğitimden uzak kaldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan raporda, bu yılın ilk yarısında, Ituri eyaletinde 27 çocuğun sakat bırakıldığı ve 13 çocuğun cinsel istismara uğradığı ifade edildi.

İsyancı grupların saldırılarında 60 okulun kullanılamaz hale getirilmesi dolayısıyla 45 bin çocuğun eğitiminin engellendiği vurgulanan raporda, söz konusu dönemde 91 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

Acil yardım ihtiyacı

Raporda uzun süredir devam eden çatışmalar sebebiyle eyalette en az 2,4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğunun da altı çizildi.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi doğu sınır bölgeleri, 20 yıldır yüksek rezervlere sahip altın ve kobalt gibi yeraltı kaynaklarının kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırı ve çatışmalarına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, son 8 ay içerisinde ülkede yaklaşık 1300 sivil öldürüldü, Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu bölgelerinde süren çatışmalar sebebiyle 510 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

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