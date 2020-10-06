Ermenistan Başbakanı ​Paşinyan: Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geri adım attı. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız." ifadelerini kullandı

DÜNYA Gazetecilerin önünde suratına telefonu kapatarak rezil etmişti: Paşinyan sonunda Putin ile görüşebildi

Paşinyan'ın geri adım atmasındaki temel sebep olarak Rusya'nın kendisine destek vermeyen tutumu gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gazeteciler ile görüştüğü sırada telefon ile arayan Paşinyan'a 'meşgulüm' diyerek suratına kapattığı telefon görüşmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Azerbaycan'la aynı kapasiteye sahip değiliz

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan’ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

OYNAT 03:19 Azerbaycan-Ermenistan savaşına damgasını vuran 'hilal taktiği' Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmak için başlattığı askeri harekata 5 cepheden devam ediyor. Stratejik kent, belde ve tepeleri ele geçiren Azerbaycan ordusu, 10 gün süren askeri harekatta toplamda 25 yerleşim yerini işgalden temizledi. Kuzey ve doğuda eş zamanlı olarak başlatılan bu harekat, Türklerin savaş stratejisi 'hilal taktiğini' gündeme getirdi. Sahadaki gelişmeleri yorumlayan uzmanlar, Dağlık Karabağ'da adım adım turan kuşatması stratejisinin uygulandığına vurgu yapıyor. Yeni Şafak Editörü Hasan Hız, harekatın 10. gününde yaşanan gelişmeleri anlattı.

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