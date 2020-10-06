Ermenistan Başbakanı ​Paşinyan: Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan geri adım attı. Paşinyan yaptığı açıklamada, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız." ifadelerini kullandı
Paşinyan'ın geri adım atmasındaki temel sebep olarak Rusya'nın kendisine destek vermeyen tutumu gösteriliyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in gazeteciler ile görüştüğü sırada telefon ile arayan Paşinyan'a 'meşgulüm' diyerek suratına kapattığı telefon görüşmesi dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.
Azerbaycan'la aynı kapasiteye sahip değiliz
Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan’ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.