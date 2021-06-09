Dünya Kongreden onay çıktı El Salvadorda Bitcoin yasal para birimi oluyor
AMERİKA

Kongre'den onay çıktı: El Salvador'da Bitcoin yasal para birimi oluyor

El Salvador Kongresi'nden Bitcoin tasarısına onay verildi.

Haber Merkezi Diğer
Kongreden onay çıktı: El Salvadorda Bitcoin yasal para birimi oluyor
El Salvador Kongresi'nden Bitcoin tasarısına onay.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, Bitcoin'i yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke oldu.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin yaptığı açıklamaya göre, konuyla ilgili yasal düzenleme, Salvador Kongresi'nden 22'ye karşı 62 oy ile kabul edildi. Böylece, kripto para birimi, bir kamu veya özel borcun ödenmesi ya da finansal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için bir araç olarak yasalarca tanınmış oldu.

SINIRSIZ ŞEKİLDE KULLANILABİLECEK

Yasada, bitcoin'in herhangi bir işlemde sınırsız bir şekilde kullanılabileceği, kamu veya özel gerçek veya tüzel kişilerin yükümlülüklerine getirmekte sınırsız bir şekilde kullanabilecekleri belirtildi.

Devlet Başkanı Bukele, hafta başında Florida'da düzenlenen bir Bitcoin konferansında yaptığı konuşmada "Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak" dedi.

Bukele, Bitcoin'in ülke dışında yaşayan El Salvadorlular'ın memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi.

DEVLET BAŞKANI AÇIKLAMIŞTI

Miami'de düzenlenen Bitcoin 2021 Konferansı'na video mesaj yollayan El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele gelecek hafta Bitcoin'i ödeme aracı olarak tanımlayan yasayı kongreye yollayacağını açıklamıştı.


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