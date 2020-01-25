Dünya Korona virüsünde ölü sayısı artıyor 41e yükseldi
ASYA

Çin’de korona virüsünün bilançosu artıyor: 41 ölü

Korona virüsünde ölü sayısı artıyor: 41'e yükseldi

Çin’de ortaya çıkan korona virüsünden kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı, Hubei eyaletinde karantina altındaki kentlerin sayısı ise 13’e ulaştı. Virüsün tespit edildiği Çin dışındaki vakaların sayısının ise 30’un üzerine çıktığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı.
Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya çapında paniğe neden olan korona virüsü nedeniyle Çinli yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 41’e çıktığını bildirdi.

Ülke genelinde görülen vaka sayısının bin 287 olduğu ve hastalardan 237’sinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı.

Ölümlerin 39’unun, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin de bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği, diğer 2 can kaybının ise Hebei ve Heilongjiang eyaletlerinde yaşandığı belirtildi. Hubei eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında 1 doktorun bulunduğu da ifade edildi.

Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı.

13 KENT KARANTİNA ALTINDA

Ülke genelindeki 18 eyalet ve belediyenin de 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçtiği açıklandı. Karantina altına alınan kent sayısı 13’e ulaşırken, Wuhan’daki 20’den fazla hastane, maske, eldiven, koruyucu gözlük ve ameliyat önlüğü gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama yayımladı.

VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN BÜTÇE

Çin Kalkınma Bankası, korona virüsü önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılması için Wuhan kentine 2 milyar yuanlık (288.3 milyon) acil durum kredisi verileceğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı da salgının yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuştu.

Korona virüsüne karşı termal kameralarla kontrol yapılıyor.

ORDU PERSONELİNE DESTEK

Tedavi çalışmalarına destek için Çin ordusundan sağlık personelinin sivil doktor ve hemşirelere yardım etmek üzere görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan Wuhan kentinde korona virüsten kaynaklı rahatsızlıkların tedavi edilmesi için dün özel bir hastanenin inşa edilmesine başlandı. Bin yatak kapasiteli hastanenin inşasının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

İKİ ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Fransa’da da korona virüsten kaynaklanan 2 vakanın kesinleştiği açıklandı. Avustralya Sağlık Birimleri de ülkede 1 kişide söz konusu virüsün tespit edildiğini bildirdi. Tedavi altına alınan hastanın 50’li yaşlardaki bir Çin vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

ÇİN DIŞINDAKİ VAKA SAYISI 30 OLDU

ABD’deki vaka sayısı ise 2’ye yükselirken, Nepal, Singapur, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Tayland’da doğrulanan vakalarla birlikte Çin dışındaki vakaların sayısının 30’un üzerine çıktığı belirtildi.


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