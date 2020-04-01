Dünya Koronavirüs ABDyi 11 Eylülden daha ağır vurdu Cehennem gibi
KORONAVİRÜS

Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu: Cehennem gibi

Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD'yi 11 Eylül saldırılarından daha çok etkiledi. Küresel pandemi, yaklaşık 3 bin kişini öldüğü 11 Eylül saldırısından sonra ABD'yi bu kadar büyük vuran ikinci felaket oldu. ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 Mart itibari ile 4 bin 80 olarak açıklandı, böylece dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. 11 Eylül'de yaşananların mevcut durum karşısında 'hiçbir şey' olmadığını söyleyen, yoğun bakım ünitesi doktoru Steven Kassapidis "Hastanelerdeki koşullar İncil'deki cehennem tasviri gibi" ifadelerini kullandı. Enfekte hastaları tedavi için alan bulmaya çalışan yetkililer, tedavi için kolej ve kongre merkezlerini hastaneye çeviriyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küresel salgın Amerikan tarihinin en kötü krizlerinden biri oldu.
Küresel salgın Amerikan tarihinin en kötü krizlerinden biri oldu.

Koronavirüs şimdiye kadar 11 Eylül terör saldırılarından daha fazla Amerikalıyı öldürdü ve önümüzdeki haftalarda ölü sayısının artması bekleniyor.

ABD’de koronavirüs tespit edilen vaka sayısı Çin’i ve İtalya’yı geçti. 189 bin 624 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 80 olarak açıklandı. ABD dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi.

200 bin ölüm bekleniyor

Trump Amerikalıların önümüzdeki zor zamanlara hazır olmasını isteyerek “iki zor hafta bizi bekliyor” dedi. Ölüm oranlarının çok yüksek olduğunu belirterek ABD Halkının dayanıklılığının test edileceğini ifade eden Trump “Bu zamanlar tüm Amerikalıların bir araya gelme zamanı” dedi. “Doktorların ve hemşirelerin hastaneye gidişlerini gördüm Savaşa gider gibiydiler ve çok cesurdular” diyen Trump “onlara sadece inanılmaz insanlar olduklarını söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

Trump, "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" dedi.

ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti
OYNAT 00:00
ABD'deki bir hastane odasında doktorlar böyle dua etti
ABD'deki bir hastane odasında kaydedilen görüntülerde birçok doktor ve sağlık çalışanının 'Sana yalvarıyoruz Ey Tanrım, senin kudretin ışığında bize güç ver. Ölümleri durdurmak için senden ve Yüce İsa'dan sığınacağımız hiçbir şey yok. Bizlere yardım et, hasta olanları iyileştirmen için sana yalvarıyoruz. Sayısız insan evlerinde, dışarıda hastalıktan acı çekerek yapayalnız ölüyor Tanrım' diye haykırarak dua ettikleri görüldü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler gündem oldu.


  • 11 Eylül'de yaklaşık 3 bin kişi ölmüştü
  • Başkent Washington ve New York'ta kaçırılan uçaklarla Dünya Ticaret Merkezi'ne ve Pentagon'a düzenlenen saldırılarda, 2 bin 977 kişi hayatını kaybetti. 6 binden fazla kişi yaralandı.

"Cehennem gibi"

Koronavirüs krizi ile 11 Eylül arasındaki paralellik şimdiye kadar Amerikan tarihinin en kötü krizlerinden ikisini oluşturması.

Ancak bir farkla, yoğun bakım ünitesi doktoru Steven Kassapidis “11 Eylül'ün buna kıyasla hiçbir şey olmadığını” söyleyerek, "mevcut koşullar İncil'deki cehennem tasviri gibi. 11 Eylül'de hasta gelmesini bekliyorduk, şimdi herkes hastaneye geliyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer New York'taki hastalara müdahale edecek alanlar bulmaya çalışıyorlar. ABD Ordusu Mühendisler Birliği, Long Island'daki şu anda boş olan kolejlerde sahra hastaneleri kurmayı ve Manhattan'ın batısındaki kongre merkezi Jacob Javits Center'ı bir FEMA (Federal Acil Durum Yönetim Kurumu) hastanesine dönüştürmeyi planlıyor.

ABD'nin merkezi Central Park'a sahra hastanesi kuruluyor
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ABD'nin merkezi Central Park'a sahra hastanesi kuruluyor

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Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu: Cehennem gibi
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Koronavirüs ABD'yi 11 Eylül'den daha ağır vurdu: Cehennem gibi

Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ABD'yi 11 Eylül saldırılarından daha çok etkiledi. Küresel pandemi, yaklaşık 3 bin kişini öldüğü 11 Eylül saldırısından sonra ABD'yi bu kadar büyük vuran ikinci felaket oldu. ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 31 Mart itibari ile 4 bin 80 olarak açıklandı, böylece dünya genelinde en çok vakanın bulunduğu ülke konumuna geldi. 11 Eylül'de yaşananların mevcut durum karşısında 'hiçbir şey' olmadığını söyleyen, yoğun bakım ünitesi doktoru Steven Kassapidis "Hastanelerdeki koşullar İncil'deki cehennem tasviri gibi" ifadelerini kullandı. Enfekte hastaları tedavi için alan bulmaya çalışan yetkililer, tedavi için kolej ve kongre merkezlerini hastaneye çeviriyorlar.

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