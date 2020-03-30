ABD'nin merkezi Central Park'a sahra hastanesi kuruluyor

Doktorlar ve hemşireler dönüşümlü olarak görevlendirilecek.

ABD'nin New Yoork kentinde yer alan dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs önlemleri kapsamında mobil hastane inşa etme çalışmaları başlatıldı.

Kuzey Carolina merkezli bir yardım kuruluşunun desteğiyle Koronavirüs'le mücadele için şehrin merkezine kurulan sahra hastaneleri henüz hazırlık aşamasında.

68 yataklı acil durum hastanesi salgına müdahale amacıyla kuruluyor.

Central Park içerisine kurulan bu sahra hastanesinde solunum bakım ünitesi bulunacak. Bulaşıcı hastalık ve enfekte alanında deneyimli yüksek eğitimli doktorlar ve hemşireler dönüşümlü olarak görevlendirilecek.

DÜNYA Dünya genelinde koronavirüs salgınında ölü sayısı 34 bin 5’e yükseldi: ABD'deki vaka sayısı diğer iki ülkeyi geçti

DÜNYA Trump'tan korkunç koronavirüs açıklaması: 200 bin ölümle bu süreci atlatırsak çok iyi

DÜNYA ABD koronavirüs nedeniyle Çin'den tıbbi malzeme almaya başladı: 20 uçaktan sadece ilki Amerika'ya ulaştı