ABD'nin merkezi Central Park'a sahra hastanesi kuruluyor

ABD'nin New Yoork kentinde yer alan dünyaca ünlü Central Park'ta koronavirüs önlemleri kapsamında mobil hastane inşa etme çalışmaları başlatıldı.
Kuzey Carolina merkezli bir yardım kuruluşunun desteğiyle Koronavirüs'le mücadele için şehrin merkezine kurulan sahra hastaneleri henüz hazırlık aşamasında.
68 yataklı acil durum hastanesi salgına müdahale amacıyla kuruluyor.
Central Park içerisine kurulan bu sahra hastanesinde solunum bakım ünitesi bulunacak. Bulaşıcı hastalık ve enfekte alanında deneyimli yüksek eğitimli doktorlar ve hemşireler dönüşümlü olarak görevlendirilecek.