Koronavirüs stoğu: Marketler boşaldı müşteriler birbirine girdi

Çeşitli ülkelerde evden çalışmanın ve okulların iptal olmasının yaygın bir hale gelmesiyle birlikte vatandaşlar tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi ve uzun ömürlü süt gibi ürünleri evlerinde stoklamaya başladı.Marketlerde çıkan kavgalarda müşterilerin birbirleriyle son kalan ürünleri alabilmek için kavga ettiği görülüyor.

All because of toilet paper 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/XGtLeXrKJ5 — Bold_Westie (@_West_Sydney_) March 6, 2020

Sınırlı bir koruma sağlamasına rağmen salgın başladığından beri çare olarak görülen yüz maskeleri eczanelerde, marketlerde ve Amazon'da hızla tükenmeye devam ediyor.

Brezilyalı maske üreticisi CEO Miguel Luiz Gricheno, Reuters haber ajansına, "İnsanların bu günlerde maskeleri altın kadar değerli gördüğünü ve salgın başladığından beri maske üretiminin iki katına çıktığını" söyledi.

KEEP CALM AND STOP HOARDING: This is what’s left of the disinfectants and cleaning supplies at this @StopandShop in Allston. Store clerk says it’s all “panic buying” and #Coronavirus related. #Hoarding #CoronaOutbreak #Boston #Disinfect pic.twitter.com/6KjNhglejk — Jonathan Choe Journalist (@choeshow) March 3, 2020

Fransa'da temizlik malzemelerinin fiyatının 3 katına çıkmasıyla birlikte hükümet karaborsaya düşen hijyen malzemelerinin satışlarını engellemeye çalışıyor. Fransa'nın finans bakanı Bruno Le Maire, halkı Twitter'dan şu sözlerle uyardı: "Fiyatlar artmaya devam ederse, maskelerin ve jellerin fiyatlarının sabitlenmesi için yasa çıkarmaya hazırım".

