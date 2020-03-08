Dünya Koronavirüs stoğu Marketler boşaldı müşteriler birbirine girdi
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Koronavirüs stoğu: Marketler boşaldı müşteriler birbirine girdi

Dünyada 80'den fazla ülkeye yayılan Koronavirüs nedeniyle yüzbinlerce kişi eve kapandı. Virüs korkusuyla evden çıkamayan insanlar çeşitli ihtiyaçlarını marketlerden evlerine depolomaya başladı. Marketlerde tuvalet kağıdı gibi ürünler için çıkan kavgalar sosyal medyada paylaşılıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Müşterilerin birbirleriyle tuvalet kağıdı kavgasına girdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Müşterilerin birbirleriyle tuvalet kağıdı kavgasına girdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Çeşitli ülkelerde evden çalışmanın ve okulların iptal olmasının yaygın bir hale gelmesiyle birlikte vatandaşlar tuvalet kağıdı, ıslak mendil, çocuk bezi ve uzun ömürlü süt gibi ürünleri evlerinde stoklamaya başladı.Marketlerde çıkan kavgalarda müşterilerin birbirleriyle son kalan ürünleri alabilmek için kavga ettiği görülüyor.

Sınırlı bir koruma sağlamasına rağmen salgın başladığından beri çare olarak görülen yüz maskeleri eczanelerde, marketlerde ve Amazon'da hızla tükenmeye devam ediyor.

Brezilyalı maske üreticisi CEO Miguel Luiz Gricheno, Reuters haber ajansına, "İnsanların bu günlerde maskeleri altın kadar değerli gördüğünü ve salgın başladığından beri maske üretiminin iki katına çıktığını" söyledi.

Fransa'da temizlik malzemelerinin fiyatının 3 katına çıkmasıyla birlikte hükümet karaborsaya düşen hijyen malzemelerinin satışlarını engellemeye çalışıyor. Fransa'nın finans bakanı Bruno Le Maire, halkı Twitter'dan şu sözlerle uyardı: "Fiyatlar artmaya devam ederse, maskelerin ve jellerin fiyatlarının sabitlenmesi için yasa çıkarmaya hazırım".

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