Dünya Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor Rusyadan ilk ölüm haberi geldi
AVRUPA

Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor: Rusya’dan ilk ölüm haberi geldi

Rusya'da koronavirüs nedeniyle Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir hastanede 79 yaşındaki bir kadın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, ülkede koronavirüs kaynaklı ilk ölüm oldu.

79 YAŞINDA BİR HASTA ÖLDÜ

  • Koronavirüsle ilgili durumu gözlem merkezinden yapılan açıklamaya göre, Rusya’da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti. 79 yaşındaki bir hasta Moskova’daki hastanede hayatını kaybetti.

Hasta 13 Mart’ta hastaneye kaldırıldı, daha sonra yakınlarının talebiyle özel bir hastaneye götürüldü. Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından da kentteki bir enfeksiyon hastalıkları hastanesine sevk edildi. Solunum sorunlarının artması nedeniyle yoğun, kapsamlı bir tedavi altına alınan hasta, hastanede ayrı bir bölmede tutuluyordu.

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