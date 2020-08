Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'da dev havuz partisi

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kenti ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafta sonu on binlerce Çinli havuz partisinde bir araya geldi.

Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı. Çin, günde ortalama 20-30 yeni vaka açıklıyor.

Bu vakaların görüldüğü bölgenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olması dikkati çekiyor.

Wuhan wave.



People watch a performance as they cool off in a swimming pool in Wuhan, China pic.twitter.com/sPIdpAmQ6G — AFP news agency (@AFP) August 17, 2020

ÇİN'DEKİ VAKA SAYISI 84 BİN

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi. Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede COVID-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.