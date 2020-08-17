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Dünya Koronavirüsün çıkış noktası Vuhanda dev havuz partisi
ASYA

Koronavirüsün çıkış noktası Vuhan'da dev havuz partisi

Küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde dev havuz partisi düzenlendi. On binlerce Çinlinin bir araya geldiği etkinlik tepki çekti. Çin hükümeti, Vuhan kentindeki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vuhan'da düzenlenen dev havuz partisine on binlerce kişi katıldı.
Vuhan'da düzenlenen dev havuz partisine on binlerce kişi katıldı.

Koronavirüsün çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kenti ilginç bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Hafta sonu on binlerce Çinli havuz partisinde bir araya geldi.

Çin hükümeti geçtiğimiz günlerde Vuhan'daki vaka sayısının sıfırlandığını açıklamıştı. Çin, günde ortalama 20-30 yeni vaka açıklıyor.

Bu vakaların görüldüğü bölgenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi olması dikkati çekiyor.

ÇİN'DEKİ VAKA SAYISI 84 BİN

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de toplam vaka sayısı 84 bin 849'a yükseldi. Çin ana karasında son 24 saatte COVID-19 kaynaklı can kaybı olmazken, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

  • Ülkede COVID-19 tespit edilen 79 bin 603 kişi iyileşirken, virüs nedeniyle tedavisi süren aktif vaka sayısı da 612 olarak açıklandı.

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