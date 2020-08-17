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Koronavirüs Rusya, koronavirüs aşısı Sputnik Vnin sivillere uygulanacağı tarihi açıkladı
DÜNYA

Rusya, koronavirüs aşısı Sputnik V'nin sivillere uygulanacağı tarihi açıkladı

Tüm dünya nefesini tuttu heyecanla koronavirüs aşısını bekliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müjdesini verdiği Covid-19 aşısı Sputnik-V'nin ne zaman sivil halka uygulanacağı ile ilgili resmen tarih verildi. Aşı, en geç bir aya kadar sivil halka uygulanacak.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs aşısının halka ne zaman uygulanacağı belli oldu.
Koronavirüs aşısının halka ne zaman uygulanacağı belli oldu.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bulunan Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Covid-19 aşısının bulunduğunu müjdelemesinin ardından aşı ile ilgili kamuoyuna yeni bilgiler aktarılmaya devam ediliyor. Önce Rusya’daki sağlıkçılara uygulanacağı duyurulan aşının sivil halka ne zaman uygulanacağı ile ilgili soru işaretlerini gideren Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Direktörü Aleksandr Gintsburg net bir tarih verdi.

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  • Putin’in ‘Sputnik-V’ adı ile duyurduğu aşının aşamalar ile halka uygulanacağını söyleyen Gintsburg, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in talimatı doğrultusunda ilacın üretim kapasitesinin arttırılması yönünde maddi destek sağlanarak kapasite artırımına gidiliyor. Aşının sivillere uygulanması 3 aşamada gerçekleşecek. Aşı üretimi devam ederken kaydı bulunanlara aşı uygulanacak. Bu süreç 7 ile 10 gün arasında gerçekleşecek. Üretilen fazla aşılar ise halka uygulanacak. Bu ise 3 hafta ile 1 ayı bulabilir” dedi.

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"Başarılı sonuçlar alınıyor"

Geçtiğimiz hafta içinde ilk parti üretiminin tamamlandığını hatırlatan Gintsburg, aşıda başarılı sonuçlar alındığını ve hasta olan genç bir kıza uygulanan aşıdan sonra genç kızın bağışıklık sisteminde gelişim olduğunu, bu hastanın kendini iyi hissettiğini ve yüksek oranda antikorlar kazandığını ifade etti.

Aşının tescilinden sonra hükümetin yasal düzenlemelere devam ettiğini söyleyen Gintsburg, üretimde ise maksimum vardiya sistemine geçildiğini söyledi.

Gintsburg ayrıca aşının tamamıyla halka uygulanma süresinin 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

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