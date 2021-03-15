Kosova’dan Kudüs’e ihanet

Kosova Dışişleri Bakanlığı, ülkelerinin Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının İsrail’deki Kosova Büyükelçiliğine yerleştirilmesiyle, Kosova hükümetinin Kudüs’te diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiği kaydedildi.

Beyaz Saray’da imzalandı

Büyükelçiliğin açılmasıyla Kosova ve İsrail arasındaki ilişkilerin ilerlemesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Kosova devletinin uluslararası arenadaki konumunun güçlendirileceği savunuldu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde Eylül 2020’de Beyaz Saray’da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı. Anlaşma ile, iki ülkenin diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs’te açması, İsrail’in Kosova’yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan’ın da İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kararlaştırılmıştı.

ÇEKYA DA TEMSİLCİLİK AÇTI

Bu arada Çekya da, geçtiğimiz Perşembe günü Batı Kudüs’te, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğine bağlı bir diplomatik temsilcilik açtı. Filistin, Çekya’nın kararının uluslararası hukuka yönelik açık bir ihlal olduğunu belirtti.

Hükümet oldubittiye getirdi

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), Kosova’nın İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’te açmasına sert tepki gösterdi. Kudüs’te büyükelçilik açılmasının endişe ve üzüntü verici olduğu belirtilen açıklamada, “BM kararlarıyla uluslararası statüsü koruma altında olan Kudüs’te büyükelçiliğin açılmasını derin endişe ve üzüntü ile karşılıyoruz” denildi.

HALKIN DESTEĞİ YOK

Açıklamada, “Avrupa ülkelerinin ve Türkiye’nin tavsiyelerine ve meclisteki tepkimize ve uyarılarımıza rağmen Kosova halkının desteğini almaktan uzak olduğu 14 Şubat seçimleriyle de ortaya çıkmış olan bir hükümetin tabiri caizse oldu bittiye getirmeye çalıştığı bu yanlış adımın ülkemiz Kosova’nın uluslararası toplum nezdindeki itibarına, diplomatik süreçlerimize ve devletleşme politikalarımıza doğrudan menfi etkileri olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Dışişleri: Karar hukuk dışı

Dışişleri Bakanlığı, “Kosova’nın, Kudüs’te Büyükelçilik açmasını derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri, sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi: “Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs’ün statüsü konusunda ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.”

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Çekya’nın Kudüs’te diplomatik ofis açmasına ilişkin de bir açıklama yaparak, kararı endişeyle karşıladığını bildirdi.