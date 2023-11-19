Kral Abdullah açık açık uyardı: İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı bölgede öfke patlamasına yol açar

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan AB'ye Gazze uyarısı
Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "korkunç" savaşının bölgede öfke patlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.
Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Amman'da kabul etti.
'Sivillerin korunması için derhal harekete geçilmeli'
Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise görüşmede Ürdün'ün Filistinliler için sarf ettiği insani ve siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti.
İki devletli çözüme dayalı barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, Filistinlileri topraklarından tehcir etme girişimlerini reddettiklerini aktardı.
Von der Leyen, dün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmüştü.