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Dünya

Kral Abdullah açık açık uyardı: İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı bölgede öfke patlamasına yol açar

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Amman'da kabul etti. Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "korkunç" savaşının bölgede öfke patlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

15:50 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 15:51 - 19/11/2023 Pazar
AA
Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan AB'ye Gazze uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah'tan AB'ye Gazze uyarısı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik "korkunç" savaşının bölgede öfke patlamasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah

Ürdün Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, ülkesini ziyaret eden Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i başkent Amman'da kabul etti.

'Sivillerin korunması için derhal harekete geçilmeli'

Kral Abdullah, görüşmede Gazze Şeridi'nde ateşkesin sağlanması ve sivillerin korunmaya alınması için derhal harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.


İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz olarak ulaştırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Ürdün Kralı, i
nsani durumun her geçen gün kötüleştiğini hatırlatarak uluslararası topluma "insani bir felaketin yaşanmasının önüne geçilmeli"
çağrısında bulundu.

Filistin meselesinde iki devletli çözüme dayalı, kapsamlı ve adil barışı sağlayacak siyasi bir ufuk için çalışılması gerektiğini vurgulayan Kral Abdullah, "
İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı sürdürmesi ve işgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs'te işlediği gayrimeşru uygulamaları, tüm bölgeyi etkisi altına alacak bir öfke patlamasına yol açar.
" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise görüşmede Ürdün'ün Filistinliler için sarf ettiği insani ve siyasi çabaları takdir ettiklerini belirtti.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen

İki devletli çözüme dayalı barışın sağlanması gerektiğine vurgu yapan Von der Leyen, Filistinlileri topraklarından tehcir etme girişimlerini reddettiklerini aktardı.

Von der Leyen, dün Mısır'a gerçekleştirdiği ziyarette Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da yaşanan son gelişmeleri görüşmüştü.




#Gazze
#Ürdün
#Kral Abdullah
#AB
#Ursula von der Leyen
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