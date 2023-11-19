Kral Abdullah açık açık uyardı: İsrail'in Gazze'ye yönelik korkunç savaşı bölgede öfke patlamasına yol açar

Soykırım Şifa Hastanesi’ne dayandı. İsrail, yaralı Filistinlilerin tedavi edildiği ve bombalardan kaçanların ilk sığınağı olan hastanedeki 7 bin kişiyi zorla dışarı çıkardı. Görgü tanıklarının anlattığına göre, içlerinde elleri ya da ayakları kesilmiş çocuklar ve durumu kritik hastaların olduğu kalabalık ellerinde beyaz bayraklarla belirsiz bir yolculuğa çıktı.