Kral ağırlığını koydu: Oğlum çevreni değiştir

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi nedeniyle başlayan krizi kontrol altına almak için ağırlığını koyduğu belirtildi.

Financial Times gazetesinde yer alan yazıda, Kral Selman'ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili oldukça "öfkeli" olduğu vurgulanırken, Kralın aynı zamanda oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yakın çevresinde değişikliğe gidilmesini istediği yer aldı.

Veliaht Prensin yakın çevresinde oldukça önemli bir isim olan, eski danışmanı Suud el-Katani'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından görevinden alındığına dikkat çekilen yazıda, bu krizle ilgili bir şeyler yapıldığını göstermek ve Veliaht Prensin temize çıkartılması için yakın çevresindeki diğer isimlere ne olacağıyla ilgili soru işaretleri bulunduğuna işaret edildi.

Yol kenarında geniş bahçesi bulunan iki katlı villaya gelen polis ve jandarma ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri incelemenin de arasında bulunduğu ekipler, dedektör köpeklerin de katılımıyla aramaya villanın içerisinden başladı. Drone destekli arama çalışmaları sürüyor. Yalova Valisi Muammer Erol, İstanbul’dan gelen özel ekibin Cemal Kaşıkçı ile ilgili Termal ilçesinde villada arama yaptığını açıkladı. Villanın ise Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu, bir aydır kimsenin bulunmadığı bildirildi. Özel ekip villanın yanısıra yandaki başka bir villaya da geçerek burada da arama çalışması yapıyor. Yalova’nın Termal ilçesinde uzun bir aranın ardından yeniden Cemal Kaşıkçı hareketliliği yaşanıyor. Samanlı Köyündeki bir lüks villaya sabah erken saatlerde gelen çok sayıda polis çevreyi güvenlik şeridi içerisine aldı. Villada, bahçede ve villa çevresindeki arazide arama yapan ekipler. Suudi infaz timi tarafından öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’ya ait iz aramaya başladı. Villanın Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu ve bir aydır burada kimsenin olmadığı bildirildi. Öte yandan özel kriminal ekipler devasa villanın ardından yan taraftaki başka bir villaya geçerek burada da arama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sürüyor. . . . . . . . . . Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın cesedi Yalova'da aranıyor Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Samanlı köyündeki bir villada Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Prens Muhammed bin Selman'ın en yakın ve en etkili danışmanlarından olduğu belirtilen Katani'nin görevine son verilmesinin ardından, medya ve siyasi görevlerde bulunan bazı kişilerle ilgili değişikliklerin olmasının beklendiği belirtildi.

Yazıda, eskiden Kahtani tarafından yürütülen Medya İşleri Merkezinin kapatılma ihtimalinin yüksek olduğu dile getirildi.

Prens Selman'ın yakın çevresinde yer alan önemli diğer bir ismin de Katani'nin yakın arkadaşı ve aynı zamanda danışman Turki el Şeyh olduğu aktarılan yazıda, Katani ve el-Şeyh'in aktivist, blogcu, din adamı ve iş adamlarını hedef alan kampanyaları birlikte yürüttükleri ifade edildi.

Danışmanlardan 2. grupta yer alan isimler arasında, ekonomik konulara bakan Devlet Bakanı Muhammed el Şeyh, özel sektörü bırakarak danışman olan eski bankacı Ahmet el-Katip, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) Direktörü Yasir el-Rumayyan'ın bulunduğu belirtildi.

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OYNAT 00,32 Kaşıkçı’nın cesedinin arandığı malikane böyle görüntülendi Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili Yalova'da 2 malikanede yapılan 10 saatlik aramanın ardından lüks villa havadan görüntülendi.

Danışmanlardan oluşan 3. grupta ise teknokratlar Enerji Bakanı Halit el-Falih, Maliye Bakanı Muhammed el-Cadan ve Dışişleri Bakanı Adel el-Cubeyr'in bulunduğuna işaret edildi.

Yazıda bu kişilerin oldukça nüfuzlu isimler olmaları sebebiyle olukça temkinli yaklaşıldığına dikkat çekildi.

Kral Selman'ın geçen ay İletişim ve Bilgi Merkezi kurduğu aktarılan yazıda, bu merkezin Suud Krallığının imajını etkileyecek konuların takibini yapacağı, bunları analiz edeceği ve önerilerde bulunacağı kaydedildi.

Öte yandan dün ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker tarafından sunulan ve gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan ortak karar tasarısı, ABD Senatosunda kabul edilmişti.

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