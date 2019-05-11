Kraliçe 2. Elizabeth'in Bahreyn Kralını ağırlaması tepki çekti

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife

Kraliçe 2. Elizabeth, her yıl düzenlenen Windsor Kraliyet At Gösterisinde Al Halife ile bir araya gelirken, davet İngiliz kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Bahreyn’de rejimin muhaliflere yönelik baskısına dikkati çeken Silah Ticaretine Karşı Kampanya platformunun yöneticisi Andrew Smith, yaptığı açıklamada, görüşmeyi “utanç verici” şeklinde nitelendirdi.

İngiltere’nin 2011’den bu yana Bahreyn’e 100 milyon sterlinlik (yaklaşık 800 milyon TL) silah sattığına dikkati çeken Smith, İngiltere’nin bu ülkedeki rejimi değil, hapisteki muhalif lider Hasan Muşeyma gibi isimleri desteklemesi gerektiğini kaydetti.

"Hapishaneler dolup taştı"

Muhalif liderin oğlu Ali Muşeyma da gazetede kaleme aldığı yazıda, “Kral, İngiliz asillerle sosyalleşirken, yaşlı babam Bahreyn’de bir hücrede ıstırap çekiyor. Ciddi hastalıkları için tedavi görmesi de engelleniyor.” ifadelerini kullandı.

Bahreyn hapishanelerinin siyasi tutuklularla dolup taştığını belirten Muşeyma, bunların kasten tıbbi tedaviden mahrum bırakıldığını da ifade etti.

Londra merkezi Bahreyn Haklar ve Demokrasi Enstitüsü Müdürü Seyid Ahmed Al Wadaei de gazeteye yaptığı açıklamada, İngiltere’nin Bahyren’e verdiği desteği eleştirdi.

"Zehirli ilişki sona erdirilsin"

İngiltere ile Bahyren arasındaki ilişkiyi “zehirli” diye nitelendiren ve sona erdirilmesi çağrısında bulunan Al Wadaei, “İngiltere başını diğer tarafa çevirmeye ve Bahreyn’in korkunç insan hakları sicilini örtmeye devam ediyor. Bunun karşılığında da silah ticareti ve bir deniz üssü alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

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Kraliçe 2. Elizabeth ile Al Halife arasında yakın bir kişisel ilişki de bulunduğu belirtilen haberde, iki monarkın birbirlerine 2013 ve 2017’de karşılıklı olarak at hediye ettiği bilgisi de yer aldı.

İngiltere geçen yıl Bahreyn’de 40 milyon sterline (yaklaşık 320 milyon TL) mal olan bir deniz üssü açmıştı.