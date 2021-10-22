Kraliçe II. Elizabeth yıllar sonra ilk kez hastaneye kaldırıldı: Ölürse 'Londra Köprüsü çöktü' planı devreye girecek

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün dinlenmesi yönündeki tıbbi tavsiyeyi takiben Kraliçe, çarşamba öğleden sonra bazı ön tetkikler için hastaneye gitti, bugün (perşembe) öğle saatlerinde Windsor Kalesi'ne geri döndü ve morali yerinde" denildi.

95 yaşındaki Kraliçe'nin 7. King Edward Hastanesi'ne gidişi gizli tutulsa da The Sun gazetesinin haberinin ardından Buckingham Sarayı, açıklama yaparak gelişmeyi doğruladı.

Sekiz yıl sonra ilk kez geceyi hastanede geçiren Kraliçe, en son 2013'te mide ve bağırsak rahatsızlığı nedeniyle özel bir klinikte bir gece kalmıştı.

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Kuzey İrlanda ziyaretini iptal etmişti

Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine 20 Ekim'de Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etmişti. Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili olmadığına yer verilmişti.

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İngiltere Kraliçesi, 12 Ekim'de Londra'da Westminster Abbey Kilisesi'ndeki ayinde bastonla görülmesinin ardından, 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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Kraliçe II. Elizabeth öldüğünde ne olacak?

Kraliçe II. Elizabeth'in öldüğü gün 1960'lardan beri geçerli olan ve "Londra Köprüsü çöktü" adıyla bilinen operasyon kapsamında bir dizi özenle oluşturulmuş plan devreye girecek.

Peki, Kraliçe'nin saltanatı sona erdiğinde ne olacak? Birleşik Krallık (BK) en uzun süre tahtta kalan hükümdarının kaybının yasını nasıl tutacak? Haberi nasıl alacağız?

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Başbakan, haber kamuoyuyla paylaşılmadan önce Kraliçe'nin özel sekreteri Sir Christopher Geidt aracılığıyla olaydan haberdar edilecek.

15 ülke ve 36 ulus bilgilendirilecek

Ardından başbakan Kraliçe'nin devlet başkanı olduğu 15 ülkeyi ve İngiliz Milletler Topluluğu üyesi 36 ulusu bilgilendirecek.

Tarihsel olarak kraliyet ölümleri her zaman diğer medya kuruluşlarından önce BBC'ye iletildi.

Bununla birlikte günümüzde yaygın olan, büyük duyuruların Press Association gibi bir haber ajansı aracılığıyla dünya medyasına aynı anda ulaşmasıdır.

Kraliçe'nin ölümü bekleniyorsa, ciddi bir hastalığa sahip olması durumunda, haberler önce ana TV kanallarından yayılacak ve tüm BBC kanallarında yayın, haberi aktaracak BBC One canlı yayınını göstermek için kesilecek. Diğer bağımsız kanallar da bunu yapmayı seçebilir.

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Halk kıyafetler gibi küçük ayrıntıları dahi dikkatle inceleyeceği için haberin yayıncılar tarafından nasıl aktarıldığı da geri kalan her şey kadar önemli.

Örneğin BBC'den Peter Sissons 2002'de Ana Kraliçe'nin ölümünü duyurduğunda kırmızı kravat taktığı için kamuoyu nezdinde sert bir şekilde eleştirilmişti. Artık BK'deki tüm büyük yayıncılar gelecekteki kraliyet vefatı duyuruları için el altında siyah kravat bulunduruyor.

Film ve belgeseller yayına sokulacak

Bazı yayıncılar hazır olduklarından emin olmak için Kraliçe'nin öldüğünü duyurdukları provalar da yapacaktır.

Ölüm ilanları ve önceden kaydedilmiş birkaç film ve belgesel de hazırlanmış olacak.

Aynı zamanda pilotlar da uçuşları sırasında vefatı duyuracak.

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12 günlük yas dönemi başlayacak

Vefat eden en son hükümdara bakacak olursak, birçok işin durma noktasına gelmesi muhtemel.

Örneğin 1952'de VI. George hayatını kaybettiğinde BBC cenaze töreni gerçekleşene kadar komedi yayımlamayı tamamen bıraktı.

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Vefat gününde BK'deki çalışanların çoğu muhtemelen eve erken gönderilecek.

Bunu 12 günlük bir yas dönemi izleyecek ve bu süre zarfında Kraliçe'nin cenazesi (zaten orada değilse) Buckingham Sarayı'na taşınacak ve Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetilecek resmi cenaze töreni için hazırlıklar yapılacak.

Ayrıca ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek.

Tabutu 3 gün ziyarete açık olacak

Haber sitesi Politico'nun haberine göre; Kraliçe'nin tabutu, Buckingham Sarayı'ndan Westminster Sarayı'na bir geçit töreniyle götürülecek. Burada katafalka konulacak tabut, üç gün boyunca günde 23 saat halk tarafından ziyaret edilebilecek. Önemli kişiler için biletler düzenlenecek.

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Resmi sitelere siyah bant

Kraliyet ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü doğrulayan kısa bir açıklamayla siyah renge çevrilecek. İngiliz hükümetinin "gov.uk" uzantılı web siteleri ve hükümet kurumlarına ait tüm sosyal medya hesaplarında siyah bantlara (banner) yer verilecek. Acil olmayan içerik yayımlanmayacak ve yeniden paylaşım (retweet) hükümetin iletişim başkanı tarafından onaylanmadıkça yapılamayacak.

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İşler nasıl etkilenecek?

Cenaze gününde Londra Borsası ve BK bankalarının çoğu kapanacak.

Cenaze ve onu izleyen taç giyme töreni günü de ulusal tatil ilan edilecek.

Bazıları bu tür önlemlerin Britanya ekonomisine milyarlarca sterline mal olacağından korkuyor fakat mali yansımalarının ne olacağını vaktinden önce bilmek zor.