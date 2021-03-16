Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip taburcu oldu

The Sun gazetesi Kraliçe için şu ifadeleri kullandı: Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da corona virüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Fakat 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor.