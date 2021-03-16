Dünya Kraliçe II Elizabethin eşi Prens Philip taburcu oldu
AVRUPA

Kraliçe II. Elizabeth’in eşi Prens Philip taburcu oldu

Kraliçe II. Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip, kalp ameliyatı olduktan sonra tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesinden ayrıldı.

Haber Merkezi İHA
Prens Philip, polis ve korumalar eşliğinde aracına bindi.
Prens Philip, polis ve korumalar eşliğinde aracına bindi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in eşi 99 yaşındaki Edinburgh Dükü Prens Philip’in tedavi gördüğü Kral VII. Edward Hastanesi'nden ayrıldığı bildirildi.

Polis ve korumalar eşliğinde aracına binen Prens Philip’in Kraliçe II. Elizabeth’in yanına, Windsor Kalesi’ne gitmesi bekleniyor.


Prens Philip, ilk olarak "kendini iyi hissetmediği" gerekçesiyle 16 Şubat’ta Kral VII. Edward Hastanesine kaldırılmış, ancak 1 Mart’ta ambulansla St Bartholomew Hastanesine nakledilmişti.

Prens Philip, iyileşme sürecinin ve tedavisinin devamı amacıyla yeniden Kral VII. Edward Hastanesi’ne getirilmişti. Kalp ameliyatı geçirdiği açıklanan Edinburg Dükü, iki hastanede toplam 28 gün geçirirken, bu şimdiye kadar hastanede geçirdiği en uzun süre oldu.


  • Öte yandan Kraliçe II. Elizabeth ve Prens Philip, ocak ayının başlarında Londra’nın batısındaki Windsor Kalesi’nde Covid-19’a karşı aşılanmışlardı. Philip ve Elizabeth 1947’de evlenmiş, ikili 70. evlilik yıl dönümlerini Kasım 2017’de kutlamışlardı. Prens Philip, 10 Haziran’da 100 yaşına girecek.

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