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Kremlin: NATO'ya karşı gerekli önlemleri almak zorundayız

Kremlin Sözcüsü Peskov, NATO'nun askeri altyapısını ülkesinin sınırlarına doğru genişletmesine karşı gerekli önlemleri almak zorunda olduklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov.

Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'ya gelişmiş yetkilere sahip ortaklık statüsü vermesini değerlendirdi.

  • "Bunun Avrupa'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunacağını düşünmüyoruz" diyen Peskov, NATO'nun askeri altyapısını Rusya’nın sınırlarına doğru genişlettiğine dikkati çekti.

Peskov, "Buna karşı kendi güvenliğimizi sağlamak için gerekli önlemleri almak zorundayız" şeklinde konuştu.

Ne olmuştu?

NATO'nun "yüzleşme aracı" olarak oluşturulduğunu belirten Peskov, "NATO'nun farklı formatlarda yeni ülkeleri içine almasıyla ilgili süreçleri dikkatle takip ediyoruz" dedi.

  • Geçen hafta NATO Ukrayna'ya, "Geliştirilmiş Fırsatlar Ortağı" statüsü verme yönünde karar almıştı.

Ukrayna hükümeti de bu kararı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

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