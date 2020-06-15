Reuters duyurdu: Libya'daki iki askeri üs Türkiye'ye geçecek

Türkiye ile uluslararası kamuoyu tarafından resmen tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında kritik bir gelişme yaşandığı ortaya çıktı.
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İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bölgedeki iki askeri üssü kullanmak üzere görüştüğünü söyledi. Kuzey Afrika ülkesindeki iki askeri üssün Türkiye tarafından kullanılması üzerine görüşmelerin devam ettiği açıklanırken henüz net bir sonuç çıkmadığı kaydedildi.
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Libya ordusuna bağlı Sirte-Cufra Ortak Operasyon Dairesi komutanı Tuğgeneral İbrahim Ahmed Beytülmal, yaptığı yazılı açıklamada, Sirte'ye çok yakın mesafedeyiz. Şehrin kurtarılması an meselesidir. ifadelerini kullandı.
Beytülmal, sivillere çatışma alanlarından uzak durmaları çağrısı yaptı.
Libya ordusu cumartesi günü, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri, Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları Harekatı'nı başlattığını duyurmuştu.
Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin batısındaki Vişke beldesini milislerden kurtarmıştı.
Öte yandan, Libya ordusu, Sirte kentinin güneyindeki Carif ve El-Kıbeybe bölgelerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarıldığını duyurdu.
Sirte ve Cufra'nın Güvenliğini Sağlama ve Koruma Operasyon Biriminin Facebook hesabından yapılan yazılı açıklamada, Carif ve Kıbeybe bölgelerinin milislerden arındırıldığı belirtildi, ancak ayrıntılı bilgi verilmedi.
Alınan bölgelerin Sirte'nin batısı için stratejik olduğu öğrenildi.
Libya ordusu dün, Sirte'yi Hafter milislerinden temizlemek için kentin banliyölerine askeri sevkiyatı artırmıştı.
Libya ordusu cumartesi günü Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için Zafer Yolları adını verdikleri yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu.
Başkent Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, Sirte'nin batısındaki Vişke beldesini Hafter'e bağlı milislerden kurtarmıştı.
Trablus'un yaklaşık 450 kilometre doğusundaki sahil kenti Sirte'ye ilerleyen Libya ordusu, kentin banliyölerine doğru askeri sevkiyatı artırıldı.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Sirte'nin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarılması için yapılan büyük miktarda askeri sevkiyat orduya bağlı askeri birliklere ulaştı.
Hükümet güçlerinin, cumartesi günü sahada katettiği ilerlemenin ardından halihazırda Sirte'nin banliyölerinde konuşlandığı aktarıldı.
Hafter güçlerinin de kente askeri yığınak yaptığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait insansız hava araçlarının kent semalarında uçtuğu belirtildi.
Beytülmal, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, Sirte ve tüm bölge Hafter milislerinden temizleninceye kadar askeri operasyonların sürmesini desteklediğini aktardı.
Operasyonlarda Tarhuna ve Beni Valid'de ele geçirilen mühimmatlar da kullanılıyor.
Trablus'un güneyindeki bölgelerden Tarhuna'ya çekilen El-Kani militanlardan onlarca tank, yüzlerce zırhlı araç, silah ve mühimmat ele geçirilmişti.
Ele geçirilen zırhlı araçların büyük bölümünün BAE menşeili olduğu görüldü.
Ele geçirilen askeri araçlar arasında Sovyet yapımı tanklar da bulunuyor.
Libya ordusu: Sirte'nin kurtarılması an meselesi
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işgalindeki sahil kenti Sirte'nin kurtarılmasının "an meselesi" olduğunu duyurdu.
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Ajansa konuşan Türk kaynak, masadaki üslerin Vatiyye Hava Üssü ile Misrata'daki deniz üssünün olduğunu söyledi.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı. Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı.
Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edilen ve başarıyla tamamlanan eğitim ile uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi de yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarına bağlı unsurlar tarafından Akdeniz'de açık deniz eğitimi icra edildi.
Müşterek olarak planlanan eğitim, Türkiye'deki harekat merkezlerinden komuta edildi.
Uzak mesafe harekat görevlerinin kesintisiz icra edilmesinin denemesi ve geliştirilmesinin amaçlandığı açık deniz eğitimine, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 17 uçak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 8 fırkateyn ve korvet katıldı.
Faaliyete katılan uçaklar Eskişehir'de konuşlu Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi (BHHM), 8 fırkateyn ve korvet ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığının harekat kontrolünde ve Kuzey Görev Grup Komutanlığı taktik komutasında görevlerini icra etti.
Açık deniz eğitimine katılan deniz unsurları, tatbikat öncesinde Akdeniz'in değişik bölgelerindeki yerlerini aldı.
Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren görev kapsamında komuta kontrol usulleri denendi, havada yakıt ikmal, deniz-hava müşterek eğitimi ile hava ve deniz resmi aktarım eğitimleri gerçekleştirildi.
Hava ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katıldığı eğitim, başarıyla tamamlandı.
TSK, tatbikattan şu görüntüleri paylaştı:
TSK'dan Akdeniz'de gövde gösterisi: 17 uçak ile 8 fırkateyn katıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Akdeniz'in uluslararası sularında açık deniz eğitimi yapıldı- Türk kara sularından itibaren yaklaşık 2 bin kilometrelik rota boyunca gerçekleşen ve yaklaşık 8 saat süren göreve, 17 uçak ile 8 fırkateyn ve korvet katıldı.
İsmini açıklamayan yetkili, "
Türkiye Vatiyye Üssü için görüşüyor. Fakat Misrata'daki deniz üssünün Türkiye tarafından kullanılması da olasılıklar dahilinde" dedi.
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UMH güçlerinden Sirte'nin girişinde kontrol uygulaması yapıyor
Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu Sirte kentinin girişinde kontrol uygulaması gerçekleştirdi.
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