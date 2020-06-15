Reuters duyurdu: Libya'daki iki askeri üs Türkiye'ye geçecek Türkiye ve Libya, ülkedeki iki askeri üssün Türk Ordusunun kullanımına açılması için görüşmeler yapıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkili, tarafların Vatiyye Hava Üssü ile Misrata'daki deniz üssünü masaya yatırdığını söyledi.

Haber Merkezi 15 Haziran 2020, 17:07 Son Güncelleme: 15 Haziran 2020, 17:17 Reuters