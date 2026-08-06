Piramitlerin yasaklı zirveleri ilk kez bu kadar net görüntülendi: Taşların üzerindeki tarihi izler ortaya çıktı

Zirvedeki taşlarda geçmiş ziyaretçilerin izleri hâlâ duruyor





Piramitlerin zirvesinde bulunan dev taş bloklar üzerinde yıllar önce kazınmış çok sayıda yazı dikkati çekiyor. Taşların üzerine farklı dönemlerde bırakılan isimler, soyadları, harfler, çeşitli semboller ve bazı tarihler bugün de seçilebiliyor. Fotoğraflarda bazı yazılarda "Glasgow" gibi şehir isimleri okunabilirken, aşınma nedeniyle birçok yazının önemli bölümü artık tam olarak seçilemiyor. Buna rağmen zirvede yer alan bu izler, geçmişte piramitlere çıkan ziyaretçilerin bıraktığı tarihi birer kayıt niteliği taşıyor.



