Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Ankara, Paris ve Berlinden farklı bir pozisyon alıyor
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Kremlin Sözcüsü Peskov: Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye'nin arabulucuk başta olmak üzere birçok konuda çaba gösterdiğini ifade ederken, "Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlin Sözcüsü Peskov: Ankara, Paris ve Berlinden farklı bir pozisyon alıyor
Kremlin Sözcüsü Peskov

Rusya'nın, Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanarak provokasyona neden olacağına yönelik iddiaları ardından başlayan tartışmalar artarak devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, provokasyon iddialarından sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, ABD, Fransa, İngiltere ve Türk mevkidaşlarını aradığını ve gerekli bilgilendirmeyi yaptığını söyledi.

"İnanılmaması, kirli bomba tehdidininin yok olduğu anlamına gelmiyor"

Rusya tarafından ortaya atılan kirli bomba iddiasıyla ilgili konuşan Peskov, "Rusya'nın ilettiği bilgiye inanılmaması, kirli bomba tehdidininin yok olduğu anlamına gelmiyor. Savunma bakanının mevkidaşlarına söylediği bilgiye inanıp inanmamak, kendi bilecekleri iş" diye konuştu.

"Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını defalarca övdü"

Batılı ülkelerin, Ukrayna sorununa çözümden yana tavır almak yerine Kiev'i desteklediğini işaret eden Peskov, Türkiye'nin bu konuda daha yapıcı bir tavır sergilediğinden bahsederek, "Ankara, Paris ve Berlin'den farklı bir pozisyon alıyor. Ankara, arabuluculuk çabalarına devam etmeye hazır olduğunu beyan ediyor. Bildiğimiz gibi Başkan Putin, Türkiye'nin arabuluculuk çabalarını defalarca övdü. Ayrıca, çok geniş ticari ve ekonomik ilişkilerimiz var. Başkanların sık sık iletişim kurmasının sonucu olarak büyük projeler yapılıyor. Macron ve Scholz ise, Rus tarafının tutumunu bir şekilde dinleme ve arabuluculuk hizmetleri sunma gibi çabalara katılım arzusu göstermedi. Bu yüzden onlarla daha az temas kuruldu" ifadelerini kullandı.

Biden ve Macron ile görüşme planı yok

İHA'nın aktardığına göre Peskov ayrıca Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme planı olmadığını da sözlerine ekledi.

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