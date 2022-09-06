Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Türkiye bizim için çok önemli bir ortak
AVRUPA

Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin, Rusya için önemli bir ortak olduğunu belirterek, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik iş birliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kremlin Sözcüsü Peskov: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, İzvestiya gazetesine verdiği mülakatta, Rusya-Türkiye ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile özellikle Ukrayna konusunda görüş ayrılıklarının bulunduğunu söyleyen Peskov, "Çeşitli konularda görüş ayrılıklarımız var, genel olarak Ukrayna konusunda. Türkiye'nin, Ukrayna meselelerindeki yaklaşımına katılmıyoruz ancak Türk ortaklarımıza argümanlarımızı ve emin olduğumuz şeyleri, ikna olduğumuz şeyleri sabırla aktarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın, Türkiye'yi önemli bir ortak olarak gördüğünü vurgulayan Peskov, "Türkiye, şüphesiz bizim için dost bir ülke. Türkiye, uluslararası siyaset noktasında politik konularda, ticaret ve ekonomik iş birliği bağlamında bizim için çok önemli bir ortak." görüşünü paylaştı.

'İş birliğinde muazzam potansiyelleri var'

Peskov, Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret ederek, "Türkiye, Rusya karşıtı yasa dışı yaptırımlara katılmadı ve kendi egemen bağımsız siyasetini yürütüyor. Rusya ve Türkiye'nin, siyaset ve ekonomi konularındaki iş birliğinde muazzam potansiyelleri var." ifadesini kullandı.

Söz konusu potansiyelin tümüyle gerçekleştirilmesi için hala çok fazla alan olduğunu belirten Peskov, Türkiye ile Rusya'nın, karşılıklı saygı ve fayda prensipleri üzerinden ikili ilişkilerini yürüttüğünü söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Türkiye'nin tahıl dahil Ukrayna konusunda gösterdiği ara buluculuk çabalarından da övgüyle bahsettiğini sözlerine ekledi.

Kremlin Batılı ülkeleri suçladı
DÜNYA
Kremlin Batılı ülkeleri suçladı

Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy görüşmesi olacak mı?
DÜNYA
Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy görüşmesi olacak mı?
Kapağı kaldırınca ortaya çıktı

Kapağı kaldırınca ortaya çıktı

Adıyaman'da heyecanlandıran keşif: Dört bireye ait.
Kış büyük olacak

'Kış büyük olacak'

​Gazprom'dan Avrupa'yı titreten reklam.
Listeye bir çizik daha

Van'da etkisiz hale getirilen terörist bakın kim çıktı.

'Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğünü destekliyor ve vurgulayacağız'

72 Futbol sahası büyüklüğünde

72 Futbol sahası büyüklüğünde

​Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede 41 vahşi depolama alanından 22'sinin ıslahını yaptı.

​Zelenskiy'den Putin'e sert sözler

​Yemeklerden iki saat sonra tüketmek yetiyor

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.