Kremlin'den Avrupa'ya Ukrayna tepkisi: Savaşı sürdürmek istiyorlar

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandırdı.

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'nin Rusya'nın Batı'da dondurulan varlıklarını geri alamayacağı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik olası anlaşmaları sabote edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li müzakere heyetinin Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için çaba gösterdiğini kaydeden Peskov, "Avrupalılar ise farklı bir doğrultuda hareket ediyor. Bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Peskov, Avrupa ülkelerinin Rusya'ya ait dondurulmuş varlıkları iade etmeme ihtimalinin de bulunduğunu dile getirerek, "Rus tarafı, çalınan varlıklarını geri almak için hukuki çalışmalar, davalar ve yargı süreçleri dahil her alanda mümkün olan tüm çabayı gösterecek" diye konuştu.

ABD'nin Ukrayna'ya askeri desteğinde değişiklik olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtlayan Peskov, basında bununla ilgili farklı bilgiler yer aldığını belirtti. Bu konuda henüz kesin değerlendirmelerde bulunamayacaklarını vurgulayan Peskov, "Şimdilik sistematik sonuçlar çıkarmak için erken. Mevcut açıklamalardan hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna konusunda yeni bir görüşme gündemde değil"

ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Moskova'ya yeni öneriler iletip iletmediği sorusuna verdiği yanıtta Peskov, basında bu konuda çok sayıda haber yayımlandığını hatırlattı.

Peskov, "Şu anda bu konuda basında çok fazla gürültü var. Bunların önemli bir kısmı gerçekle örtüşmüyor, uydurma bilgiler içeriyor. Bu çalışmalar belirli aralıklarla bir şekilde yürütülüyor ve aynı şekilde devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Peskov, ABD'li müzakerecilerin Moskova'ya olası ziyaretine ilişkin ise "Şu anda üzerinde anlaşmaya varılmış herhangi bir görüşme gündemde değil" dedi.

"Enerji ateşkesi konusunda çalışmalar sürüyor"

Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarının ABD tarafından gündeme getirilen enerji ateşkesi önerisiyle çelişip çelişmediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, söz konusu ateşkesin kapsamının henüz netleştirilmediğine işaret etti. Peskov, "Bu yöndeki çalışmalar devam ediyor" ifadesini kullandı.

Ukrayna'da Starlink uydu internet sisteminin faaliyetlerinin sınırlandırıldığı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, konuyla ilgili basına yansıyan bilgiler dışında herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Peskov, "Genel olarak Starlink gibi üstün teknolojilerin askeri amaçlarla hiç kullanılmaması elbette daha iyi olurdu" diye konuştu.

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