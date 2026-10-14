Durum çığrından çıktı: Avrupa'nın göbeğinde her 4 dakikada bir yaşanıyor
Birleşik Krallık genelinde organize suç ağlarının etkisiyle araç hırsızlığı vakaları tırmanışa geçti. İngiltere ve Galler’de son 10 yılda yüzde 50 artış gösteren oto hırsızlığı vakalarında çalınan araçlar ya parçalanıyor, ya başka suçlarda kullanılıyor ya da konteynerlerle yurt dışına kaçırılıyor.
İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre Birleşik Krallık genelinde her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor. Son 10 yılda yüzde 50 artan araç hırsızlığı vakalarında giderek daha profesyonel hale gelen organize suç ağları öne çıkıyor. Sipariş üzerine çalınan lüks otomobiller saatler içerisinde sanayi alanlarında parçalanıyor veya ikiz plakalar takılarak yeniden piyasaya sürülüyor.
ÇALINAN ARAÇLAR NEREYE GİDİYOR?
İngiliz polisinin yaptığı araştırmalar çalınan araçların büyük bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi ülkelere gönderildiğini ortaya koydu. Ülke içinde kalan araçlar ise uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, hırsızlık ve soygun gibi ağır suçlarda kaçış aracı olarak kullanılıyor.
DEV OPERASYON: 286 GÖZALTI, 319 ARACA EL KONULDU
Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Galler’de bildirilen hırsızlık vakaları yüzde 5 azalarak 119 bine gerilese de İskoçya’da 5 bin, Kuzey İrlanda’da ise 1.200 civarında seyretti. Geçtiğimiz ay 32 emniyet teşkilatının eş zamanlı katılımıyla düzenlenen dev operasyon sonucunda en az 286 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 319 araca el konuldu.
DAVA AÇILMA ORANI YÜZDE 3'TE KALDI
İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yasal süreçlerde ciddi aksamalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl araç hırsızlığı vakalarının yalnızca yüzde 3’ünde şüpheliler hakkında dava açılabildi veya mahkeme çağrısı yapıldı. Bakanlık, polis teşkilatının organize suç şebekeleriyle mücadelesini güçlendirmek adına bu alandaki çalışmalara yıllık 300 bin sterlin özel kaynak ayrıldığını duyurdu.