Anasayfa
Dünya
Avrupa
Durum çığrından çıktı: Avrupa'nın göbeğinde her 4 dakikada bir yaşanıyor

Durum çığrından çıktı: Avrupa'nın göbeğinde her 4 dakikada bir yaşanıyor

14:02, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Durum çığrından çıktı: Avrupa'nın göbeğinde her 4 dakikada bir yaşanıyor
Lüks otomobiller saatler içerisinde sanayi alanlarında parçalanıyor.

Birleşik Krallık genelinde organize suç ağlarının etkisiyle araç hırsızlığı vakaları tırmanışa geçti. İngiltere ve Galler’de son 10 yılda yüzde 50 artış gösteren oto hırsızlığı vakalarında çalınan araçlar ya parçalanıyor, ya başka suçlarda kullanılıyor ya da konteynerlerle yurt dışına kaçırılıyor.

İngiliz yayın kurumu BBC’nin haberine göre Birleşik Krallık genelinde her 4 dakikada bir otomobil çalınıyor. Son 10 yılda yüzde 50 artan araç hırsızlığı vakalarında giderek daha profesyonel hale gelen organize suç ağları öne çıkıyor. Sipariş üzerine çalınan lüks otomobiller saatler içerisinde sanayi alanlarında parçalanıyor veya ikiz plakalar takılarak yeniden piyasaya sürülüyor.

ÇALINAN ARAÇLAR NEREYE GİDİYOR?

İngiliz polisinin yaptığı araştırmalar çalınan araçların büyük bölümünün Birleşik Arap Emirlikleri, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Jamaika gibi ülkelere gönderildiğini ortaya koydu. Ülke içinde kalan araçlar ise uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, hırsızlık ve soygun gibi ağır suçlarda kaçış aracı olarak kullanılıyor.

DEV OPERASYON: 286 GÖZALTI, 319 ARACA EL KONULDU

Geçtiğimiz yıl İngiltere ve Galler’de bildirilen hırsızlık vakaları yüzde 5 azalarak 119 bine gerilese de İskoçya’da 5 bin, Kuzey İrlanda’da ise 1.200 civarında seyretti. Geçtiğimiz ay 32 emniyet teşkilatının eş zamanlı katılımıyla düzenlenen dev operasyon sonucunda en az 286 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan 319 araca el konuldu.

DAVA AÇILMA ORANI YÜZDE 3'TE KALDI

İngiltere İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yasal süreçlerde ciddi aksamalar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl araç hırsızlığı vakalarının yalnızca yüzde 3’ünde şüpheliler hakkında dava açılabildi veya mahkeme çağrısı yapıldı. Bakanlık, polis teşkilatının organize suç şebekeleriyle mücadelesini güçlendirmek adına bu alandaki çalışmalara yıllık 300 bin sterlin özel kaynak ayrıldığını duyurdu.


Adana'da kuryenin motosikletini çaldı: 'Hoşuma gitti' dedi
Gündem
Adana'da kuryenin motosikletini çaldı: 'Hoşuma gitti' dedi
Polis memurunu şehit eden şüpheli suç makinesi çıktı
Gündem
Polis memurunu şehit eden şüpheli suç makinesi çıktı
İstanbul Valisi Davut Gül 2026 emniyet bilançosunu açıkladı: 130 suç çetesi çökertildi kurşunlama olayları yüzde 48 azaldı
Gündem
İstanbul Valisi Davut Gül 2026 emniyet bilançosunu açıkladı: 130 suç çetesi çökertildi kurşunlama olayları yüzde 48 azaldı
İstanbul merkezli 3 ilde 'change' operasyonu
Gündem
İstanbul merkezli 3 ilde 'change' operasyonu
Büyük dikkatsizlik pahalıya patladı: Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 4 çocuk yakalandı
Gündem
Büyük dikkatsizlik pahalıya patladı: Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çalan 4 çocuk yakalandı

Başlıklar :birleşik krallıki̇ngilteregalleraraç hırsızlığıoto hırsızlığı
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026