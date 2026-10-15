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'İhanete uğradım' diyen Zelenski’den Trump'a tepki: Diğer tarafı seçmesi acı verici

'İhanete uğradım' diyen Zelenski’den Trump'a tepki: Diğer tarafı seçmesi acı verici

00:01, 15/10/2026, Perşembe
AA
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'İhanete uğradım' diyen Zelenski’den Trump'a tepki: Diğer tarafı seçmesi acı verici
Zelenski, Ukrayna’nın güçlü kalması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile yaptığı dizel yakıt anlaşması ve enerji alanındaki ateşkes girişimine tepki gösterdi. Trump’ın tutumu nedeniyle kendisini ihanete uğramış hissettiğini belirten Zelenski, “Başkan Trump’ın bizim tarafımızı değil, diğer tarafı seçmesi acı verici” dedi. Anlaşmayı üzücü olarak nitelendiren Zelenski, Ukrayna’nın güçlü bir ortağını kaybettiğini savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, "Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil, diğer tarafı seçmesi acı verici." dedi.

"Ülkemizin hayatta kalması gerekiyor"

Zelenski, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşme öncesinde, İngiliz gazeteci Piers Morgan'a verdiği röportajda, Trump'ın Putin ile yaptığı dizel yakıt anlaşması ve enerji alanındaki ateşkes girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı'nın söz konusu girişimleri nedeniyle ihanete uğramış hissedip hissetmediği sorulan Zelenski, "Evet, ancak durum biraz daha karmaşık. Bu bana bağlı değil, ülkemizin hayatta kalması gerekiyor." yanıtını verdi.

Trump'ın dizel yakıt anlaşmasını "üzücü" olarak nitelendiren Zelenski, "Güçlü bir ortağımızı kaybediyoruz." ifadesini kullandı.

"Ülkemizi satmıyoruz"

Zelenski, Ukrayna'nın ayakta kalabilmek için güçlü olması gerektiğini vurgulayarak, "Zayıf olamayız, aksi takdirde hayatta kalamayız. Ülkemizi satmıyoruz." dedi.

Ukrayna açısından meselenin ticaretle ilgili olmadığını belirten Zelenski, "Bizim için bu bir iş meselesi değil, hayatımızla ilgili. Bu bizim ülkemiz, bedenimiz, evimiz ve çocuklarımız. Bu bizim için çok önemli." diye konuştu.

Zelenski, Trump'ın tutumunu eleştirerek, "Bu nedenle, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil, diğer tarafı seçmesi acı verici. Ortada durmasına itirazımız yok ancak ortadaysanız ortada kalmalısınız, yanlış tarafta değil." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın danışmanlarının "yanlış düşündüğünü" savunan Zelenski, "Bu, tarihin doğru tarafı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump'ın açıklaması, ABD Kongresi'nin, başkana, Rus petrolü veya doğal gazının en büyük ithalatçılarına önemli gümrük vergileri uygulaması talimatı veren yasayı geçirmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmişti.


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Başlıklar :ABDanlaşmaihanetVolodimir Zelenski
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