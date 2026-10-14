Türkiye'nin yanı başında 20 santim kar: Komşu şimdiden beyaza büründü
15:11, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 15:14, 14/10/2026, Çarşamba
IHA
Bulgaristan’da kış erken geldi! Zirveler beyaza büründü
Bulgaristan’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Ülkenin önemli dağlık bölgelerinden Musala’da, eski adıyla Tanrı Dağı olarak bilinen bölgede, kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bildirildi.
Bulgaristan’ın en yüksek noktalarından biri olan Musala Dağı’nda kar yağışı etkisini artırdı. Eski adıyla Tanrı Dağı olarak da bilinen bölgenin zirvesi ve eteklerinde kar birikintileri oluştu. Bazı noktalarda kar kalınlığı 20 santimetreye kadar yükseldi.
SONBAHARDA KIŞ ERKEN GELDİ
Yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış, dağlık alanları kısa sürede beyaza bürüdü. Sonbahar mevsiminin devam ettiği günlerde ortaya çıkan kış manzaraları dikkat çekerken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.
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