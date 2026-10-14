Vatikan resmen duyurdu: Dün ameliyata alınan Papa'nın hastalığı belli oldu
09:18, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
Papa 14. Leo
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun dün geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Vatikan, yaklaşık 90 dakika süren cerrahi operasyonla Papa'nın sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve yapılan incelemelerde akciğer kanseri (adenokarsinom) teşhisinin doğrulandığını duyurdu.
Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun planlanan takvim doğrultusunda dün ameliyata alındığı aktarıldı.
Yaklaşık 90 dakika süren operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, video destekli radikal cerrahi yöntemi uygulanarak Papa'nın sağ akciğerinin alt lobunun çıkarıldığı kaydedildi.
AKCİĞER ADENOKARSİNOMU TEŞHİSİ
Cerrahi müdahalenin ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelere dair bilgi verilen açıklamada,
denildi.
"Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı"
Kanser teşhisinin kesinleşmesiyle birlikte Katolik liderin tedavi sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.
Papa 14'üncü Leo’nun geçirdiği kritik operasyonun ardından iyileşme sürecine girdiği ve doktorların gözetiminde bulunduğu öğrenildi.
- Vatikan makamları, ameliyat sonrası döneme ve uygulanacak ek tedavilere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.
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