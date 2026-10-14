Anasayfa
Dünya
Avrupa
Vatikan resmen duyurdu: Dün ameliyata alınan Papa'nın hastalığı belli oldu

Vatikan resmen duyurdu: Dün ameliyata alınan Papa'nın hastalığı belli oldu

09:18, 14/10/2026, Çarşamba
DHA
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Vatikan resmen duyurdu: Dün ameliyata alınan Papa'nın hastalığı belli oldu
Papa 14. Leo

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun dün geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapıldı. Vatikan, yaklaşık 90 dakika süren cerrahi operasyonla Papa'nın sağ akciğerinin alt lobunun alındığını ve yapılan incelemelerde akciğer kanseri (adenokarsinom) teşhisinin doğrulandığını duyurdu.

Vatikan Basın Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14’üncü Leo’nun planlanan takvim doğrultusunda dün ameliyata alındığı aktarıldı.

Yaklaşık 90 dakika süren operasyonun başarıyla tamamlandığı ifade edilen açıklamada, video destekli radikal cerrahi yöntemi uygulanarak Papa'nın sağ akciğerinin alt lobunun çıkarıldığı kaydedildi.

AKCİĞER ADENOKARSİNOMU TEŞHİSİ

Cerrahi müdahalenin ardından gerçekleştirilen detaylı incelemelere dair bilgi verilen açıklamada,
"Ameliyat öncesi testlerde şüphelenildiği gibi, yapılan histolojik inceleme akciğer adenokarsinomu tanısını doğruladı"
 denildi.

Kanser teşhisinin kesinleşmesiyle birlikte Katolik liderin tedavi sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.

Papa 14'üncü Leo’nun geçirdiği kritik operasyonun ardından iyileşme sürecine girdiği ve doktorların gözetiminde bulunduğu öğrenildi.

  • Vatikan makamları, ameliyat sonrası döneme ve uygulanacak ek tedavilere ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağını duyurdu.

Fransa bunu konuşuyor: Kiliseyi ziyaret eden Papa 14. Leo siyahi rahibi görmezden geldi
Dünya
Fransa bunu konuşuyor: Kiliseyi ziyaret eden Papa 14. Leo siyahi rahibi görmezden geldi
Hristiyanların gelecekte kendi aralarındaki kin ve düşmanlık ile ilgili Kur’ân’ın mucizevi ihbarı
Düşünce Günlüğü
Hristiyanların gelecekte kendi aralarındaki kin ve düşmanlık ile ilgili Kur’ân’ın mucizevi ihbarı
Abdi İpekçi ve Papa suikastı dosyalarının kilit ismi Oral Çelik hayatını kaybetti
Gündem
Abdi İpekçi ve Papa suikastı dosyalarının kilit ismi Oral Çelik hayatını kaybetti
Katolik Kilisesi'nde atama krizi: Papa gelenekçi bir grubun hamlesine tepki gösterdi
Dünya
Katolik Kilisesi'nde atama krizi: Papa gelenekçi bir grubun hamlesine tepki gösterdi

Başlıklar :papavatikanakciğer kanseriadenokarsinomameliyatkatolik kilisesi
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026