Brüksel'de UCM isyanı: 58 milletvekilinden ABD yaptırımlarına karşı koruma çağrısı

Politico’nun ulaştığı mektuba göre, AP Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi Başkanı, Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyesi Aurore Lalucq ile Avrupa Halk Partisi Grubundan Hollandalı parlamenter Dirk Gotink’in öncülük ettiği 58 milletvekili, Komisyona ABD yönetimine karşı net bir tutum alma çağrısında bulundu.

Milletvekilleri 15-16 Ekim'de Brüksel'de yapılacak AB zirvesi öncesinde gönderdikleri mektupta yaptırımları "yabancı bir gücün, AB topraklarındaki bir kuruma, Birliğin kendi finansal sistemini kullanarak saldırısı" olarak nitelendirdi.

Mektupta, UCM’nin yaptırımların sonuçlarından korunması için AB’nin elindeki tüm araçların acilen kullanılması talep edildi.

AP üyeleri mektupta AB şirketlerinin ABD yaptırımlarına uymasını engelleyecek "Engelleme Tüzüğü"nün devreye alınmasını istedi.

Mektupta ayrıca bu korumanın, yaptırımlara ilişkin 180 günlük geçiş süresinin sona ermesiyle uygulanması çağrısında bulunuldu.





ABD'nin UCM'ye yaptırımları

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, UCM'nin eski yargıçlarından Güney Afrikalı hukukçu Navi Pillay'ın "2026 Nobel Barış Ödülü"nü kazanmasının ardından Mahkemeye yaptırım uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

Rubio, ABD'nin UCM tarafından Amerikalıların yargılanmasına izin vermeyeceğini belirterek "Ya UCM tehditlerine son verecek ya da biz UCM'yi ortadan kaldıracağız." ifadesini kullanmıştı.

UCM, Kasım 2024'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmış, ABD ise karara karşı çıkmıştı.

Washington yönetimi, ağustosta UCM Başkanı Tomoko Akane'nin de aralarında bulunduğu yargıç ve savcılara yaptırım uygulamıştı.

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