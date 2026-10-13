13 yaşında yatak odasında başladı: Şimdi siparişlere yetişemiyor

İngiltere'nin Essex bölgesinde yaşayan Harrison Nott , henüz 13 yaşındayken geliştirdiği ürünle dikkat çekti.

Sıcak havalarda kullanabileceği uygun bir serinletici havlu bulamayınca kendi ürününü tasarlayan Nott, üç yıl içinde 750 bin sterlinin (yaklaşık 49 milyon TL) üzerinde ciroya ulaştı.

Bugün 16 yaşında olan genç girişimci, okul eğitiminde bir sonraki aşamaya geçmek yerine işini büyütmeye odaklandı.

Stoklar i̇ki̇ günde tükendi̇

Harrison Nott, 2023 yılında yatak odasında geliştirdiği serinletici havluları satışa sunmaya başladı.

Bu yıl 80 binden fazla satış gerçekleştiren girişimin aylık ortalama cirosu 62 bin 500 sterline (yaklaşık 4 milyon TL) çıktı. Yoğun talep nedeniyle stoklar bir dönem yalnızca iki günde tükendi.

Ancak genç girişimci, ön sipariş sisteminde yaşadığı sorunlar nedeniyle birkaç ay satış yapamadı. Benzer ürünler geliştiren rakip markalar da pazara girdi.

Büyük ödülü kazandı

Nott, 15 bin girişimcinin katıldığı yarışmada birinci olarak 150 bin sterlinlik (yaklaşık 9,8 milyon TL) ödül kazandı.

Harrison Nott'ın şirketi 750 bin sterlini aşan ciroya ulaşmasına rağmen henüz net kar elde edemedi. Reklam harcamaları, satış ortaklığı komisyonları ve diğer giderler şirketin gelirlerini önemli ölçüde azalttı.

GCSE sınavlarını tamamladıktan sonra kolej yerine girişimine odaklanmayı tercih eden Nott, öncelikle şirketini karlı hale getirmeyi hedefliyor.

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