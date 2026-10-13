Ufuk Özkan 'Doktorlar bile şaşırdı' diyerek anlattı: Karaciğer nakli sonrası setlere döndü
Karaciğer yetmezliği nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçen ve karaciğer nakliyle yeniden sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, setlere geri döndü. Özkan, son sağlık durumunu açıkladı.
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süre tedavi gören Ufuk Özkan, kendisiyle uyumlu donörün bulunmasının ardından yaklaşık 11 saat süren organ nakli ameliyatı geçirdi. Zorlu sürecin ardından sağlığına kavuşan oyuncu, mesleğine kaldığı yerden devam etmeye başladı.
Rol aldığı filmin galasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özkan, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşine duyduğu sevginin iyileşme sürecinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten ünlü oyuncu, vücudunun kısa sürede toparlanmasının doktorlarını da şaşırttığını ifade etti.
'Doktorlar bile şaşırdı'
Kendisini sevenlerin desteğine de değinen Özkan, yaşadığı süreçte gördüğü manevi desteğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.
Ünlü oyuncu, "Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.
Sağlık sorunlarını geride bırakarak yeniden kamera karşısına geçen Ufuk Özkan'ın setlere dönüşü, hayranlarını da sevindirdi.