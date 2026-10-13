Ufuk Özkan 'Doktorlar bile şaşırdı' diyerek anlattı: Karaciğer nakli sonrası setlere döndü

'Doktorlar bile şaşırdı'

Kendisini sevenlerin desteğine de değinen Özkan, yaşadığı süreçte gördüğü manevi desteğin kendisi için çok değerli olduğunu vurguladı.





Ünlü oyuncu, "Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum" sözleriyle yaşadığı mutluluğu dile getirdi.