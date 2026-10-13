Fatih'te icra memurlarıyla tartışıp havaya ateş açan kiracı gözaltına alındı

Olayı anlatan esnaf Süleyman Çevirgen, “Ev sahipleri burada oturup çay içtiler. Sonra kiracısıymış o arkadaş. Adamı evden çıkarmak için polis vardı yanlarında, bir de herhalde adliyeden bir işi vardı, tahliyesi varmış. O da çıkmak istememiş. Bağrıştılar. O arada sinirlendi. Birbirlerine girdiler. Ben araya girdim, ‘Abi sakin ol’ dedim ‘sen karışma’ dedi bana. Ben de çekildim kenara. Sonra yukarı çıktı. Olay böyle büyüdü. Burada zaten esnaf kendisi, spor merkezi var onun, orada çalışıyor. Bir tane polis ayırmaya çalıştı ama yetişemedi. Sonra ek yardım çağırdı, geldi ekipler. Ondan sonra zaten ikna ettiler, indi aşağı, aldılar, götürdüler” dedi. (DHA)











