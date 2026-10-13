İstanbul'da trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler: Otoyola elektrikli skuterla çıkıp 70 kilometre hız yaptı

İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve izleyenleri şoke eden bir görüntü sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Otoyolda gerçekleşen olayda, bir şahsın elektrikli skuterla akan trafiğin arasına karışarak saatte 70 kilometre hıza ulaştığı görüldü.

Hız sınırlarının ve trafik kurallarının hiçe sayıldığı olayda, skuter sürücüsünün yüksek hızda otomobillerle yan yana seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Herhangi bir koruyucu ekipman olmaksızın otoyol şeridinde akan trafikte ilerleyen şahsın o anları, arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.

Görüntülerin kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşılması binlerce yorum ve etkileşimi beraberinde getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, hem sürücünün kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan bu akılalmaz harekete sert tepki gösterirken, yetkililerin bu tür denetimleri artırması gerektiğini vurguladı.