İstanbul'da trafik güvenliğini hiçe sayan görüntüler: Otoyola elektrikli skuterla çıkıp 70 kilometre hız yaptı
İstanbul'da bir şahsın otoyola skuterla çıkarak saatte 70 kilometre hıza ulaşması, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Trafik güvenliğini hiçe sayan tehlikeli anlar sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu.
İstanbul’da trafik güvenliğini tehlikeye atan ve izleyenleri şoke eden bir görüntü sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Otoyolda gerçekleşen olayda, bir şahsın elektrikli skuterla akan trafiğin arasına karışarak saatte 70 kilometre hıza ulaştığı görüldü.
Hız sınırlarının ve trafik kurallarının hiçe sayıldığı olayda, skuter sürücüsünün yüksek hızda otomobillerle yan yana seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Herhangi bir koruyucu ekipman olmaksızın otoyol şeridinde akan trafikte ilerleyen şahsın o anları, arkasından gelen başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt altına alındı.
Görüntülerin kısa süre içinde sosyal medya platformlarında paylaşılması binlerce yorum ve etkileşimi beraberinde getirdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı, hem sürücünün kendi hayatını hem de diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye atan bu akılalmaz harekete sert tepki gösterirken, yetkililerin bu tür denetimleri artırması gerektiğini vurguladı.