Fransa'da sokaklar alev alev: Hükümetin vaatleri liselileri durduramadı 6 bin 800'ü aşkın gözaltı
Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi, bütçe kısıtlamalarının geri çekilmesi ve personel eksikliğinin giderilmesi talebiyle yaklaşık bir aydır sokaklara dökülen liselilerin eylemleri durdurulamıyor. Hükümetin yetersiz bulunan sektörel taahhütlerine rağmen başkent Paris başta olmak üzere ülke geneline yayılan gösterilerde sokaklar barikatlarla kapatıldı, otomobiller ve çöp konteynerleri ateşe verildi. Polisin biber gazı ve tazyikli suyla sert müdahalede bulunduğu olaylarda, 17 Eylül'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877'ye yükselirken, bini aşkın kişi yaralandı.
Barikatlar kuruldu, araçlar yakıldı: Sendikalardan grev çağrısı
Paris’te lise ve üniversite önlerindeki ablukanın ardından İnvalides Meydanı ve Belediye Binası önünde toplanan binlerce genç, "Macron istemese de buradayız" ve "Lise sınavını kazanmak istiyoruz, copları değil" sloganlarıyla yürüdü. Eylemciler Pont Neuf Köprüsü'ne Filistin bayrağı asarken, bazı noktalarda dükkan camları kırıldı ve caddelerde ateşler yakıldı. Polisin demir bariyerleri yıkarak tazyikli su ve gazla müdahale etmesine eylemciler havai fişek ve cisimlerle karşılık verdi.
Ülkenin önde gelen 6 eğitim sendikası, 2027 bütçe tasarısındaki işten çıkarmaların durdurulması ve maaşların artırılması talebiyle grev kararı alırken, aktivist Greta Thunberg de banliyödeki gösterilere katılarak liselilere destek verdi. Eylemler nedeniyle ülke genelinde 215 okul tamamen kapanırken, üniversitelerin yüzde 35'inde dersler durma noktasına geldi.