Rum lider Hristodulidis Türkiye’ye geliyor: Programı belli oldu

Vize muafiyetinde 13 yıllık düğüm çözülüyor: Türkiye ve AB yeniden masada

Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile yıllardır süregelen vize muafiyeti sürecinde kilit bir eşiği daha aşmaya hazırlanıyor. 13 yıldır masada bekleyen 6 kritik şarttan biri olan 'kişisel verilerin korunması' mevzuatında Avrupa standartlarına uyum için yeni bir taslak hazırlayan Ankara, AB Komisyonu ile teknik görüşme aşamasına geçti. İlgili bakanlıklar ile Avrupalı yetkililerin kısa süre içinde bir araya gelerek müzakerelere başlaması beklenirken, atılan bu stratejik adımın vize serbestisinin önündeki engelleri ne ölçüde kaldıracağı merakla takip ediliyor.