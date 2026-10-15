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Fransa’da lise protestoları büyüyor: 8 bine yakın kişi gözaltına alındı

Fransa’da lise protestoları büyüyor: 8 bine yakın kişi gözaltına alındı

14:47, 15/10/2026, PerşembeG: Güncelleme: 14:47, 15/10/2026, Perşembe
AA
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Fransa’da lise protestoları büyüyor: 8 bine yakın kişi gözaltına alındı
Eylemlerde 26 kişi tutuklanırken, bin 300’den fazla kişi yaralandı. Polis şiddeti iddiaları üzerine 36 ayrı soruşturma da açıldı.

Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler ülke geneline yayılırken, gösterilerde çoğunluğu 18 yaş altı gençlerden oluşan 7 bin 950 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da polis şiddetinin tartışma yarattığı lise eylemleri, 17 Eylül’den bu yana devam ediyor.

Fransız hükümeti verilerine göre, eylemlerde yüzde 85’i 18 yaş altı gençlerden oluşan 7 bin 950 kişi gözaltına alındı, 26 kişi tutuklandı.

Ayrıca eylemlerde 937 kolluk kuvveti, 149 eğitim görevlisi ve 248 öğrenci olmak üzere 1300'den fazla kişi yaralandı.

Başkent Paris'te başlayan ve farklı kesimlerin desteğiyle ülkenin birçok şehrine yayılan eylemler nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildi

Rhone Valiliği, Lyon'da bu sabah yapılması planlanan bir öğrenci eylemini kamu düzenine risk oluşturacağı gerekçesiyle yasakladı.

Valilik, şehirde 13 lisede ve 3 üniversitede de eylemler nedeniyle eğitimin aksadığını açıkladı.

Fransa'da polisin denetlenmesinden sorumlu Ulusal Polis Genel Müfettişliğinde (IGPN) eylemlerdeki polis şiddetine ilişkin 36 soruşturma açılmıştı.


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Başlıklar :eylemfransagözaltı
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