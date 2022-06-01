Dünya Kremlinden çarpıcı açıklama Putin-Zelenski görüşmesi mümkün
AVRUPA

Kremlin’den çarpıcı açıklama: Putin-Zelenski görüşmesi mümkün

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, çarşamba günü yaptığı açıklamada; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesinin mümkün olduğunu, ancak bu tür görüşmelerin önceden hazırlanması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi Diğer
Kremlin’den çarpıcı açıklama: Putin-Zelenski görüşmesi mümkün
Foto: Arşiv.

Reuters'ın aktardığına göre; Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı bir açıklamada; Ukrayna ile bir barış belgesi üzerinde çalışmanın uzun zaman önce durduğunu ve yeniden başlamadığını dile getirdi.

  • Peskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Donbas bölgelerindeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini ve Kremlin'in en iyi kararı vereceklerinden şüphe duymadığını belirtti.

Ukrayna daha önce bölgelerin Rusya tarafından ilhak edilmesinin, iki taraf arasındaki barış görüşmelerini sonlandıracağını söylemişti.

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