Kremlin’den çarpıcı açıklama: Putin-Zelenski görüşmesi mümkün

Reuters'ın aktardığına göre; Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, gazetecilere yaptığı bir açıklamada; Ukrayna ile bir barış belgesi üzerinde çalışmanın uzun zaman önce durduğunu ve yeniden başlamadığını dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Herson, Zaporijya ve Donbas bölgelerindeki insanların kendi geleceklerine karar vermeleri gerektiğini ve Kremlin'in en iyi kararı vereceklerinden şüphe duymadığını belirtti.

Ukrayna daha önce bölgelerin Rusya tarafından ilhak edilmesinin, iki taraf arasındaki barış görüşmelerini sonlandıracağını söylemişti.

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