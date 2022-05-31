Dünya Putin ve Aliyev iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü
ASYA

Putin ve Aliyev iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasındaki ticaret ve stratejik ortaklık konuların ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi İHA
Putin ve Aliyev iki ülke arasındaki stratejik konuları görüştü
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi’nden görüşmeye dair yapılan yazılı açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında 9 Kasım 2020, 11 Ocak ve 26 Kasım 2021 tarihli anlaşmaların uygulanması, bölgede barışçıl bir yaşamın tesis edilmesi, istikrarın güçlendirilmesi ve engellerin kaldırılması ile ilgili belirli konuların çözülmesine vurgu yaptı" denildi.

Stratejik ortalık görüşüldü

Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği zirvenin ele alındığı belirtilerek, "İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile 22 Mayıs’ta Brüksel’de yapılan görüşme hakkında bilgi verdi" açıklamasında bulunuldu.

  • Kremlin Basın Servisi, görüşmeye ilişkin açıklamasının sonunda, liderlerin ticaret ve ekonomi konularının yanı sıra 2 ülke arasındaki stratejik ortaklık ve şubat ayında Aliyev’in, Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretin sonuçlarını da ele aldığını aktardı.
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