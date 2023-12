Kritik eyaletlerde desteklerini çektiler

ABD’de Başkanlık Seçimlerinde belirleyici konumda bulunan Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada, and Pensilvanya gibi eyaletlerde Müslüman toplumun liderleri, “Biden’ı terk et, şimdi ateşkes” teması altında bir araya geldi. Konferansı düzenleyen Jaylani Hüseyin’e göre, Biden’ın ateşkes çağrısı yapma konusundaki isteksizliği Amerikan Müslüman toplumuyla ilişkilerine onarılamayacak derecede zarar verdi. Hüseyin, “Vergilerimiz yüzünden aileler ve çocuklar yok ediliyor. Bugün tanık olduğumuz şey trajedi üzerine trajedidir” ifadelerini kullandı. Hüseyin, Associated Press’e, “Toplumumuzdaki öfke inanılmayacak kadar büyük. Bizi daha da kızdıran şeylerden biri de çoğumuzun aslında Başkan Biden’a oy vermiş olmamızdı. Hatta bir dini liderin bana ‘2020 oy pusulamı nasıl alırım ki onu yok edebilirim’ diye tepki gösterdiği bir olay yaşadım” sözleriyle Amerikalı Müslümanlardaki tepkiyi anlattı. ABD’de 3,8 milyon Müslüman yaşıyor ve genel olarak Demokrat Parti’ye oy veriyor.