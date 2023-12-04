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Dünya

Kritik eyaletlerde desteklerini çektiler

ABD’de Biden yönetiminin işgalci güç İsrail’e verdiği koşulsuz ve sınırsız desteğin ardından, 2024 Başkanlık Seçimleri’nde kritik konumda olan ve “Salıncak Eyaletler” olarak değerlendirilen seçim bölgelerindeki Müslüman nüfusun liderleri geçen Cumartesi Detroit’de düzenledikleri bir konferansta kritik bir karara imza attı.

Sernur Yassıkaya
04:00 - 4/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 02:50 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Amerikan abcNews’un haberine göre, ABD’li Müslüman liderler, Gazze’de ateşkes çağrısını reddeden ABD Başkanı Joe Biden’dan desteklerini çektiklerini ilan etti. Biden’a daha önce İsrail’e desteğinin Amerika’daki İslam toplumunun desteğini kaybetmesiyle sonuçlanacağı uyarısında bulunulmuştu.

Onarılmayacak derecede zarar verdi

ABD’de Başkanlık Seçimlerinde belirleyici konumda bulunan Michigan, Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada, and Pensilvanya gibi eyaletlerde Müslüman toplumun liderleri, “Biden’ı terk et, şimdi ateşkes” teması altında bir araya geldi. Konferansı düzenleyen Jaylani Hüseyin’e göre, Biden’ın ateşkes çağrısı yapma konusundaki isteksizliği Amerikan Müslüman toplumuyla ilişkilerine onarılamayacak derecede zarar verdi. Hüseyin, “Vergilerimiz yüzünden aileler ve çocuklar yok ediliyor. Bugün tanık olduğumuz şey trajedi üzerine trajedidir” ifadelerini kullandı. Hüseyin, Associated Press’e, “Toplumumuzdaki öfke inanılmayacak kadar büyük. Bizi daha da kızdıran şeylerden biri de çoğumuzun aslında Başkan Biden’a oy vermiş olmamızdı. Hatta bir dini liderin bana ‘2020 oy pusulamı nasıl alırım ki onu yok edebilirim’ diye tepki gösterdiği bir olay yaşadım” sözleriyle Amerikalı Müslümanlardaki tepkiyi anlattı. ABD’de 3,8 milyon Müslüman yaşıyor ve genel olarak Demokrat Parti’ye oy veriyor.



#ABD
#Ortadoğu
#Politika
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