ABD'deki Müslümanlar Biden'a oy vermeyecek: Filistinli masumları koruma konusunda isteksiz

“Kararımızın, önümüzdeki dört yıl içinde, bize daha zor zamanlar geçireceğinin farkındayız. Ancak, bunun bize kendimizi yeniden toparlama şansı vereceğine, aynı zamanda Demokratların da oylarımızı isteyip istemediklerini düşünmek için zaman tanıyacağına inanıyoruz.”