ABD'deki Müslümanlar Biden'a oy vermeyecek: Filistinli masumları koruma konusunda isteksiz

ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesine göre, bu ülkede yaşayan Müslümanlar, İsrail'in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle, “#AbandonBiden” (Biden’i terk et) adıyla bir kampanya başlattı.
Michigan eyaletinde bir araya gelen bir grup Müslüman, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın çekişmeli geçmesi beklenen Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada ve Pennsylvania’da Biden’a karşı seçim kampanyası yürütme kararı aldı.
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Müslümanlar Biden'ın kaybetmesi için birlikte çalışacak
Açıklamada ayrıca, Müslüman liderlerin, çekişmeli eyaletlerde Biden’in seçimleri kaybetmesi için birlikte çalışacağı aktarıldı.
Axios’a konuşan organizatörlerden Ceylani Hüseyin, kampanyalarının ağırlıklı olarak sosyal medya odaklı yürütüleceğini belirtti.
Söz konusu eyaletlerdeki 2020 başkanlık seçim sonuçlarını ve Müslüman-Arap seçmen sayılarını değerlendiren Axios, Müslüman seçmenlerin küçük bir kısmının bile Biden karşıtı bloğa geçmesi halinde, Demokratların işinin bu eyaletlerin bazılarında çok zorlaşacağı bilgisini paylaştı.