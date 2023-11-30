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Dünya

Biden gafıyla yine gündeme oturdu: Nükleer şaka duyanları şoke etti

Gafları ile gündemden düşmeyen ABD Başkanı Joe Biden Colarado'da yaptığı konuşma ile gündemde. Trump'ı "kongre üyesi" olarak adlandıran ve mevcut Çinli ve Güney Koreli liderlerin isimlerini unutan Biden'ın nükleer şakası duyanları dehşete düşürdü.

12:31 - 30/11/2023 Perşembe
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ABD Başkanı Joe Biden.

ABD Başkanı Joe Biden.

81 yaşındaki Biden, Colorado'da dünyanın en büyük rüzgar türbini üreticisini ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Biden yeni gaflara imza attı.


Biden nükleer silah fırlatma yeteneğiyle övünerek dinleyicileri şaşkına çevirdi. Ardından eski başkan Donald Trump'ı bir "kongre üyesi" olarak adlandırdı ve mevcut Çinli ve Güney Koreli liderlerin isimlerini unuttu.


Tesisteki işçiler ile konuşan Biden yanındaki askeri personeli işaret ederek 'Bakın, benim denizcim bunu taşıyor. Dünyayı havaya uçuracak koda sahip' dedi.


Biden'ın nükleer şakası dünyada ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyada viral olan bu sözlere tepkiler de gecikmedi.


New York Post bu gelişmeyi 'Biden, Colorado'daki gaflarla dolu ziyarette nükleer futbol çantası ilgili şakalar yapıyor ve Trump'a 'kongre üyesi' diyor' başlığı ile okurlarına sundu


İngiliz Daily Mail gazetesi 'Joe Biden, dünyanın en büyük yel değirmeni fabrikasını ziyaretinde nükleer silahlar hakkında sohbet ederken 'dünyayı havaya uçuracak bir kodu' olduğunu söyleyerek övündü' dedi.



'Nükleer futbol Topu' resmi olarak Başkanlık Acil Durum Çantası olarak biliniyor


Bu, nükleer savaş planlarını içeren ve başkanın nükleer emirleri Pentagon'a iletmesine olanak tanıyan büyük bir evrak çantasıdır. ABD ve Rusya ne zaman birbirine gözdağı vermek istese, ilk kozları ‘nükleer çantalar’ oldu.


Amerikalıların çantası ‘Nükleer Futbol Topu’ diye isimlendiriliyor. ABD Başkanı gittiği her yere onunla giden bu çanta sayesinde nükleer silahları aktive eden kodlara anında ulaşabiliyor.


#Joe Biden
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#Gaf
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