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Dünya

Biden Netanyahu'dan 'çatışmaların durmasını' istedi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan pazartesi günü yaptığı bir telefon görüşmesinde Gazze'deki çatışmaların durmasını istediğini söyledi.

08:21 - 8/11/2023 Çarşamba
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

İsrail'in Gazze'deki soykırım girişiminde bir ayı aşkın süre geride kaldı. ABD, İsrail'in dünya ölçeğinde tepki çeken katliamına destek çıkmış, ateşkes çağrılarına ise olumsuz yanıt vermişti.


Daha önce insani duraklamadan söz eden Biden, ilk kez çatışmaların durması gerektiğini savundu. Biden, pazartesi telefonda görüştüğü Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmaların durmasını istediğini söyledi.


Biden ve Netanyahu daha önce de insani yardımı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için taktiksel duraklamayı görüşmüş ancak sonuç çıkmamıştı.



Kamala Harris, sivilleri korumanın önemini anlattı


Washington-Tel Aviv hattındaki bir diğer görüşme ise, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gerçekleşti.


Harris'in, sivillerin hayatını korumanın ve uluslararası insani hukuka saygı göstermenin önemini dile getirdiği illeri sürüldü.


Gazze'ye yardımın hızlandırılması ve işgalcilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemlerinden sorumlu tutulmasının görüşmede gündeme geldiği savunuldu.



Kirby bu kez 'savunma hakkı' demedi


Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, gazetecilerin sivil ölümlerle ilgili sorularına "İsrail'in savunma hakkı var" ifadeleriyle cevap veriyordu.


Kirby, bir ay sonra cevabını değiştirdi, Gazze'de enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğunu söyledi.

#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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