Biden Netanyahu'dan 'çatışmaların durmasını' istedi

İngiltere'de birçok milletvekili, hükümetin veya partisinin İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sessiz kalmasına isyan etti. Ana muhalefetteki İşçi Partisi milletvekili Hussain, partisinin ateşkes karşıtı ifadeleri sebebiyle istifasını sunarak, İngiltere Dışişleri Bakanı Cleverly'ye, 'Hükümetin Gazze'deki bu vahşeti ve katliamı kınaması için daha kaç bin masum Filistinlinin katledilmesi gerekiyor?' diye sordu.