Küçük Çuha Adası'na yerleşeceklere aylık 500 euro vaat

Yunanistan'da bulunan Küçük Çuha Adası (Antikythera) yirmi kilometre karelik, neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla dikkatleri üstüne çekiyor.

Adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana limanı görevi gören Potamos köyü.

Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşmekte. Öyle ki, mevcut durumda adanın nüfusu yalnızca 40 kişi. Ancak Lonely Planet’in haberine göre yetkililer, adaya kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere kampanya başlattı.

An idyllic Greek island will pay people to move there – https://t.co/YTlWgvW9nZ pic.twitter.com/CpggPMadTn — Lonely Planet (@lonelyplanet) 2 Temmuz 2019

Aylık 500 euro destek

Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı, öncelik ise Yunanistan vatandaşı ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk üç yıla mahsus aylık 500 euro (Yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.

Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Söz konusu adaya yerleşmek şehir hayatından tamamıyla koparmıyor. Adadan iki saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit’e, dört saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia’ya ulaşılabiliyor.