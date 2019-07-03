Dünya Küçük Çuha Adasına yerleşeceklere aylık 500 euro vaat
AVRUPA

Yunanistan, Küçük Çuha Adası’na yerleşecek gönüllülere aylık 500 euro vaat ediyor

Küçük Çuha Adası'na yerleşeceklere aylık 500 euro vaat

İyonya Denizi’nde Yunan adalarından biri olan Küçük Çuha Adası'nın yetkilileri, aileleri adaya kalıcı olarak yerleşmeye davet ediyor. Yetkililer; bölgeye yeni yerleşecek olanlara ev, arsa ve ilk üç yıla mahsus olmak üzere aylık cüzi bir miktar ödeme de vaat ediyor.

Haber Merkezi Diğer
Adadan iki saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit'e gidilebiliyor.
Adadan iki saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit'e gidilebiliyor.

Yunanistan'da bulunan Küçük Çuha Adası (Antikythera) yirmi kilometre karelik, neredeyse tamamen el değmemiş doğası ve berrak suyuyla dikkatleri üstüne çekiyor.

Adada birçok küçük köy bulunuyor. Bunlardan en önemlisi ise hem adaya varış noktası hem de ana limanı görevi gören Potamos köyü.

  • Adanın yerli sakinlerinin sayısı her geçen yıl düşmekte. Öyle ki, mevcut durumda adanın nüfusu yalnızca 40 kişi. Ancak Lonely Planet’in haberine göre yetkililer, adaya kalıcı olarak yerleşecek aileler bulmak üzere kampanya başlattı.

Aylık 500 euro destek

Yeni ada sakinlerinin seçimi için başlatılan uygulamalar oldukça sıkı, öncelik ise Yunanistan vatandaşı ailelere veriliyor. Adaylara tarım arazisi ve ev vaat edilirken, adada yaşadıkları ilk üç yıla mahsus aylık 500 euro (Yaklaşık 3200 Türk lirası) ödenek sağlanacağı da belirtiliyor.

Küçük Çuha Adası; sessiz, sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için adeta biçilmiş kaftan. Kuşların göç yolu üzerinde kalan adada kuşları izleyebilir, yahut dalış yaparak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Söz konusu adaya yerleşmek şehir hayatından tamamıyla koparmıyor. Adadan iki saatlik bir feribot yolculuğuyla Girit’e, dört saatlik bir feribot yolculuğuyla da adaya en yakın şehir olan Lakonia’ya ulaşılabiliyor.

Teröristin bağışı reddedildi

Teröristin bağışı reddedildi

​Christchurch'te iki ayrı camide 51 kişi katletmişti.
15 Temmuzda S-400 olsaydı...

15 Temmuz'da S-400 olsaydı...

Uzmanlar, o gece her şeyin farklı yaşanabileceği görüşünü paylaştı.
Enflasyon düşüyor

Enflasyon düşüyor

Memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.
13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

13 kurşunla öldürdü polisi bekledi

Yaşanan trafik yoğunluğunun nedeni cinayet çıktı.
Ameliyat esnasında yakalandılar

Ameliyat esnasında yakalandılar

Esenyurt'ta özel bir hastaneye operasyon düzenlendi.
Son yılların en<br>büyük operasyonu

Son yılların en
büyük operasyonu

Lice'de 5 milyondan fazla hint keneviri ele geçirildi.
Türkiye <br>Sevakin'de kalacak

Türkiye
Sevakin'de kalacak

​Sudan'da Beşir hükümetinin devrilmesiyle birlikte kiralanan adanın akibeti merak konusu olmuştu.
4 derece<br>daha artacak

4 derece
daha artacak

​​Yurt genelinde sıcak hava hakim olacak.
​Hedefleri belli oldu

​Hedefleri belli oldu

​Hafter'i sahaya sürenlerin gözü ülke açıklarındaki petrol ve gazda.
BM'den<br>PKK skandalı

BM'den
PKK skandalı

Cenevre Ofisi, teröristlerle gizli anlaşma imzaladı.

Dünyada<br> sıcak saatler

Dünyada
sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.