Kuveyt’teki erken genel seçimin kazananı belli oldu

Kuveyt’in mart ayında iptal edilen Ulusal Meclis seçimi sonrası bir yıl içinde 2’nci kez yapılan ve 6 valilikte 793 bin 646 kayıtlı seçmenin oy kullandığı erken genel seçim sonucunda Kuveyt Ulusal Meclisi’nin 50 üyesi, 207 aday arasından belli oldu. Oyların yüzde 80’ini alan muhalefet adayları seçimden zaferle ayrılarak meclisteki 50 sandalyenin 29’unu kazandı. Seçim sonuçlarına göre meclise en yüksek oyu alarak tekrar girmeyi başaran Kuveyt Ulusal Meclis Sözcüsü Marzouq Al-Ghanim destekçileriyle yaptığı kutlamada, “Beni rekor sayılarla birinci yaptınız. Bu desteğinizi başarı, gelişme ve iş birliği ile geri ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.