Yoklama kaçağı, askerlik çağındaki yükümlülerin, yasalara aykırı olarak yoklamada bulunmamalarını ve askerlik görevlerini yerine getirmemelerini ifade eder. Yoklama kaçağı olmak, idari para cezası, cezai yaptırımlar ve kamu görevlerinden mahrumiyet gibi bazı olumsuz sonuçlara yol açabilir.

Yoklama Kaçağı Nedir?

1. Kanunda yazılı mazereti bulunduğuna dair belge ibraz etmeyenlerden;

a. Tabi olduğu yoklama yılı içerisinde yoklamasını yaptırmayanlar yoklama kaçağı,

b. Yirmi yaşına girmiş oldukları halde isimlerini nüfus kayıtlarına geçirmemiş bulunanlar saklı,

c. Sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar bakaya,

ç. Sevkini yaptırdığı halde kendisine tanınan yol süresi dışında birliğine katılanlar geç iltihak bakayası, olarak kabul edilir.

Bu durumda bulunan yükümlüler hakkında Askeralma Yönetmeliğinin 101'inci madde hükümleri uygulanır.

Asker kaçağı olan biri ne zaman askere gider?

Kolluk kuvvetlerince asker kaçağı olduğu tespit edilen kişilerin askerlik şubesine teslim edilmesi gerekmektedir. Yoklama kaçağı olan yükümlüler askerlik başvurusu işlemlerinin ardından ilk sevk tarihinde askere alınır.

Asker yoklama kaçağı cezası 2024

Yoklama kaçağı olup kendiliğinden asker alma genel müdürlüğüne giderek yoklamaya katılanlar, kaçak oldukları her gün için 5 TL; yakalananlar ise kaçak oldukları her gün için 10 TL öderler.

Yoklama Kaçağı Cezası Nereye Ödenir?

Yoklama kaçağı cezası, vergi dairesine ödenmektedir. Yoklama kaçağı cezası, bir idari para cezasıdır. İdari para cezası olduğu için AATUK uyarınca tahsil kabiliyetini haizdir.

Yoklama Kaçağı Durumuna Düşmemek İçin Ne Yapılmalı?

Yoklama kaçağı olmamak için askerlik zamanı gelmiş olan yükümlü kişinin en yakın asker alma şubesine giderek yoklama başvurusunda bulunması gerekmektedir.

Kişi, askere alınma zamanının gelip gelmediğini e-devlet üzerinden de kontrol edebilir ve yoklama işlemleri için başvuruda bulunabilecektir. Bunun için asal yoklama işlemi yapmalıdır.

Yoklama Kaçağı Cezası Askere Gidince Silinir mi?

Yoklama kaçağı olan bir kişiye verilen ceza, o kişinin askere gitmesi ile silinmez. Verilen cezaya askerlik yapıldığı için itiraz edilmesi sonuçta herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır.

Yoklama Kaçağı Yurt Dışına Çıkabilir Mi?

Anayasa’nın 23. Maddesi ile herkesin yerleşme ve seyahat özgürlüğüne sahip olduğu hüküm altına alınmıştır. Bir TC vatandaşının yurt dışına çıkış ancak soruşturma veya kovuşturmadan kaynaklı olarak hakim kararı ile engellenmektedir.

Yoklama Kaçağı Askerlikten Tecil Ettirilebilir Mi?