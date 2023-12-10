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BEDELLİ ASKERLİK 2024 ÜCRETİ! Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?

"Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bedelli askerlik ücreti için gözler MSB'ye çevrildi. Yeni yıl öncesi asgari ücret, memur ve emekli zammı çalışmaları başlarken, bedelli askerlik ücretlerine gözler çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon rakamları ile beraber bedelli askerlik ücreti de değişecek. Temmuz ayında yapılan memur zammı ile 1 Temmuz-31 Aralık 2023 tarihleri aralığını kapsayan bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira olmuştu. Peki, bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? MSB bedelli askerlik ücreti zamlanacak mı?

22:06 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
bedelli askerlik ücreti 2024
bedelli askerlik ücreti 2024

"Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu? MSB bedelli askerlik ücreti zamlanacak mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamları ile 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve ekonomideki pek çok kalemde olduğu gibi bedelli askerlik ücretleri de değişecek. Peki, Bedelli askerlik ücreti açıklandı mı, belli oldu mu?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024 NE KADAR OLACAK?


Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SGK ve Bağkurluların maaşlarına zam gelirken bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.


Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.


Temmuz ayında memur zammıyla beraber bedelli askerlik ücreti değişmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere bedelli Askerlik tutarı, daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenmiş ve miktar konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 122.351,04 TL olmuştur." ifadeleri yer almıştı.


BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?


Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvuruların ardından da ödeme süreci başlıyor.


Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.


BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİT YAPILIYOR MU?


7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.

#bedelli askerlik
#MSB
#bedelli askerlik ücreti
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