Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İngiltere garantör gibi davransın!

Özlem Gürses'in Miçotakis heyecanı: Büyük ihtimalle Erdoğan’a cevap verecek kendisi

Birleşmiş Milletler Genel kurulu için New York'ta bulunan liderlerden Yunan Başbakan Miçotakis New York caddelerinde gezmiş, fakat kimsenin tanımamasıyla kendi ülkesinde dahi eleştirilerin hedefi olmuştu.



Sunucu Özlem Gürses, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündem oldu. Gürses, New York'ta Yunan Başbakan Miçotakis'e denk gelince telefonunu çıkarıp video çekmeye başladı.



Paylaşımında, 'New York sokaklarında bir Yunan Devlet Başkanı Miçotakis, gördüğünüz üzere büyük ihtimalle Erdoğan'a cevap verecek kendisi. New York'ta yürüyor.' ifadelerini kullanan Gürses tepkilerin de odağı haline geldi.