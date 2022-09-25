Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: İngiltere garantör gibi davransın!

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri için New York’ta bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu 2023 için kaldırma kararını kınayan Tatar, bu kararının kabul edilemez olduğunu söyledi.

BÜYÜK GERGİNLİĞE YOL AÇACAK

Güney Kıbrıs’ın zaten silahlandığına ve bu tür silahlanmanın hiçbir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Tatar, ‘’Bu (karar) adayı daha fazla silahlandırmak suretiyle bölgedeki gerginliği ve bölgedeki tansiyonu yükseltir ve bu da kimsenin işine gelmez. Bu gerçekten iyi bir hareket değil, Rumların bana göre bir çılgınlığıdır‘’ değerlendirmesinde bulundu. ABD’yi bu kararı gözden geçirmeye çağıran Tatar, ‘’Alet olacakları iş, böyle bir silahlanmayla, eğer bu silahları vereceklerse, Kıbrıs’ta gerçekten hiç arzu edilmeyen birtakım gerginliklere vesile olacak’’ dedi.

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İNGİLTERE SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMİYOR

Kıbrıs’ta üç garantör ülkeden biri olan İngiltere’nin Kıbrıs tutumunu değerlendiren ve garantör ülke sorumluluğunu yerine getirmediğini vurgulayan Tatar, şunları söyledi: “Şimdi hâlâ daha öyledir. İngiltere seyirci kalıyor. İngiltere Kıbrıs’ta şartların Kıbrıs Türklerinin aleyhine, Kıbrıs Rumlarının lehine bu şekilde cereyan etmesine tamamıyla seyirci kalmıştır. Hiç kılını kıpırdatmamıştır çünkü güneyde üsleri var, kendi menfaatleri var. Bunu üzülerek söylüyorum ama gerçekten Kıbrıs’ta bu kadar adaletsizliğe seyirci kalan, tarafsız olması gereken bir garantör ülkenin sorumsuzluğu bu kadar sürdürmesi beni hayal kırıklığına uğratmıştır. Hala daha ambargo ve izolasyonlar altında her türlü haksızlığa uğrayan Kıbrıs Türk halkına seyirci kalıyorlar.’’ Tatar, Rusya’dan uçuşlar için şu değerlendirmeyi yaptı: “(Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşlar) Şu anda benim bilgim Rus kökenli bir firmanın bizim sivil havacılık idaremize uçuşlar için başvurduğu şeklindedir.”

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