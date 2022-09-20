KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Cumhurbaşkanı Erdoğan BM konuşmasında tarih yazmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM kürsüsündeki "Uluslararası toplumu, Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve bir an önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni resmen tanımaya davet ediyoruz." ifadeleri sonrası KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan açıklama geldi.

"TARİHİ BİR ADIMDIR"

CNN TÜRK ekranlarında açıklamalarda bulunan Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bize açık destek vermesi önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarih yazmıştır. Çok konuşmalar oldu bugüne kadar, yıllarca bu federasyon temelinde buluşma için eşitlik vurgusunda bulunduk. Bugün ilk defa Sayın Erdoğan'ın bu çıkışı tüm dünya için tarihi bir adımdır." dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ BU BÖLGENİN EN GÜÇLÜ ÜLKESİ"

Türk kamuoyu önünde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum diye belirten Tatar, "Türkiye Cumhuriyeti bu bölgenin en güçlü ülkesi. Çağrı yapılması çok önemli bir gelişmedir. Yeni sürecin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Dünya siyasetinde fevkalade bir gelişme olarak not edildi." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti resmen tanınmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kıbrıs Türklerine yönelik zulme dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kıbrıs Türk halkının egemen eşitlik hakkının tescil edilmesi Ada'daki çözümün anahtarıdır. Uluslararası toplumun, BM prensipleriyle çelişir şekilde ambargolarla dünyadan koparılmaya çalışılan Kıbrıs Türklerine yönelik zulme son vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ni tanımaya davet ediyoruz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür