Kuzey Kore'de yeni salgın alarmı: Kim Jong-un kendi özel ilaçlarını bağışladı

uzey Kore lideri Kim Jong Un ve eşi Ri jol Ju yeni salgında hastalananlar için bağışladıkları ilaçları inceledi

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, ülkenin güneydoğusundaki Haeju kentinde yeni bir salgın hastalık tespit edildi.

Salgının boyutu ve türü henüz açıklanmazken Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, salgının kontrol altına alınması için özel ilaç stokundan bağışta bulundu.

Uzmanlar, Kuzey Kore'deki salgın hastalık iddialarının genellikle kirlenmiş yiyecek ve su yoluyla bulaşan tifo, dizanteri veya kolera gibi hastalıklar olduğunu ve bu yolla yeni halkla ilişkiler faaliyeti yürütüldüğünü kaydediyor.

Kuzey Kore'nin sağlık alanındaki gelişmeleri inceleyen internet sitesi prkhealth.org'un yöneticisi Ahn Kyung-su, "Kuzey Kore'de kızamık veya tifo salgını nadir değildir. Orada bir salgını olduğu doğru ama Kuzey Kore bunu Kim'in halkına değer verdiğini vurgulamak için bir fırsat olarak kullanıyor. Kuzey Kore'deki mesele daha çok politik bir mesaj gibi." ifadelerini kullandı.

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Kovid-19 vaka sayısı 4,5 milyonu aştı

Kovid-19'un başlangıcından yakın zamana kadar salgının yayılmadığını iddia eden Kuzey Kore'de nisan ayının sonundan itibaren vaka sayılarında ciddi artış olduğu belirtiliyor.

KCNA'ya göre, 26 milyon nüfuslu ülkede tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 4,55 milyonu aşarken salgın nedeniyle 73 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede salgına yakalananlardan yaklaşık 4,51 milyon kişi iyileşti, yaklaşık 46 bin 230 kişinin tedavisi sürüyor.

Kim, 9 Haziran'daki İşçi Partisi kongresinde yaptığı konuşmasında, Kovid-19 salgınında "ciddi kriz" aşamasını atlattıklarını açıklamıştı.

Kuzey Kore, Dünya Sağlık Örgütünün düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nca (COVAX) yapılan milyonlarca dozluk aşı teklifini reddetmişti.

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Kuzey Kore, salgının kararlı tedbirler sayesinde ülkede yayılmadığını iddia ediyor.

Kapatılan sınır kapılarının ülke ekonomisine ciddi darbe vurduğu ifade ediliyor.

DÜNYA Resmi olarak duyurdular: Kuzey Kore'de 2 buçuk yılın ardından ilk koronavirüs vakası

FOTOĞRAF 9 üm dünyanın koronavirüs nedeniyle karantina uygulamalarına geçtiği günlerde Kuzey Kore'de 28 ay boyunca hiçbir virüs vakası bildirilmemişti. 2022 yılının Mayıs ayında ise Kuzey Kore'de ilk koronavirüs vakası ilan edildi. Bir günde vaka sayısının çeyrek milyonun üzerine çıktığı ülkede Kim Jong-un ilk kez maske takarak halkın karşısına çıktı. Kuzey Kore lideri Kim, ulusal acil durum ilan edip ülke çapında sokağa çıkma yasağı getirdi, salgını bitirme sözü verdi. ÜST DÜZEY GENERALİN CENAZESİNE KATILDI<br><br>Ancak Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı olan KCNA'dan tüm dünyaya servis edilen görüntülerde koronavirüs salgınına rağmen devasa kalabalıktan oluşan bir cenaze töreni düzenlendi. Kuzey Kore lideri Kim de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Kovid-19 salgınıyla ilgili endişelere rağmen üst düzey bir yetkilinin cenaze törenine katıldı. MEZARA ELLERİYLE TOPRAK ATTI<br><br>Törende, Kuzey Kore lideri Kim'in maske takmaması görüntülere yansıdı. Oldukça duygusal anlar yaşadığı görülen Kuzey Kore liderinin, elleriyle mezara toprak attığı anlara ait kareler servis edildi. Kim Jong-un'u yıkan ölüm: Elleriyle toprağa verdi Kuzey Kore ordusunda görev yapan ve hayatını kaybeden üst düzey general Hyon Chol Hae'nin cenaze törenine, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da katıldı. Gözyaşlarına hakim olamayan Jong-un, generalin mezarına elleriyle toprak attı.

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