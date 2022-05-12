Resmi olarak duyurdular: Kuzey Kore'de 2 buçuk yılın ardından ilk koronavirüs vakası

Kim Jong-un başkanlığında yönetilen Kuzey Kore dünyanın en dışa kapalı ve 'gizemli' ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Ülke son zamanlarda koronavirüsün (Kovid-19) görülmediği tek ülke olduğu iddiası ile gündemdeydi.

Ülkeden itiraf gibi bir adım geldi.

Dünya genelinde etkisini sürdüren Covid-19 salgınının başından bu yana ülkede vaka görülmediğini savunan Kuzey Kore, iki buçuk yılın ardından Pyongyan’da ilk vakanın kayda geçtiğini açıkladı.

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), geçtiğimiz pazar günü ateş belirtisi gösteren hastalardan toplanan örneklerde Covid-19’un Omicron mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

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İZOLE ETME TALİMATI

Tespit edilen vaka sayısına dair bilgi paylaşılmazken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin politbürosunu toplantıya çağırdığı ve yetkililere tüm şehir ve ilçeleri tamamen izole etme talimatı verdiği kaydedildi.

Ayrıca Kim’in üretim ve tarımsal faaliyetleri sürdürmek için adımlar atacağını söylediği belirtildi. KCNA’nın söz konusu haberi Pyongyang’ın yeni nükleer denemeye hazırlandığı tahmin edilen bir dönemde yayınlanması dikkat çekti.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Devlet kontrolündeki bir diğer basın organı olan Rodong Sinmun Gazetesi ise Kore İşçi Partisi’nin salgın önleme tedbirleri konusunda "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.

GIDA VE İLAÇ EKSİKLİĞİ RİSKİ

Pyongyang, Çin’in Wuhan şehrinde ilk Covid-19 vakasının doğrulanmasının ardından 2020’nin başlarında Çin ve Rusya’ya olan sınırlarını tedbir amacıyla kapatmıştı.

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Kuzey Kore daha önce ise 2003’teki SARS salgını ve 2014’teki Ebola salgını sırasında yabancıların Kuzey Kore’ye girişini askıya almıştı.

Nükleer silah ve füze programı nedeniyle sert yaptırımların hedefi olan Kuzey Kore’nin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız olduğu değerlendiriliyor.

DÜNYA Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

FOTOĞRAF 4 Tüm dünya haftalardır nefesini tutmuş Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı takip ederken dünyanın diğer bir köşesinden çok konuşulacak bir haber geldi.<br><br>Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bir süredir tartışmaların odağında olan nükleer silahlar ile ilgili dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.<br><br>Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un, hangi senaryoda nükleer silah kullanacaklarını açıkladı.<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kim Jong Un, Kuzey Kore'nin 'düşman güçler' tarafından tehdit edilmesi durumunda 'önleyici savaş' kapsamında nükleer silah kullanacağını açıkladı. Kuzey Kore liderinin bu sözleri başta ABD ve Güney Kore ve Japonya olmak üzere rakiplerine gözdağı olarak nitelendirildi.<br><br>Önleyici savaş, algılanan yaklaşan bir saldırıyı veya istilayı geri püskürtmek veya stratejik bir avantaj elde etmek amacıyla başlatılan savaşa verilen addır. Bu savaş konseptinde tehdit algılayan ülke karşı tarafın saldırısını beklemek yerine ilk saldıran taraf olarak avantaj sağlamayı hedefler.<br><br>'NÜKLEER PROGRAMA HIZ VERECEĞİZ'<br><br>Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin nükleer programına hız vereceklerini söylemişti. KCNA ajansına göre Kuzey Kore Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 90'ıncı yıldönümü için düzenlenen törende konuşan Kim, 'Ülkemizin nükleer kapasitesini artırmak için mümkün olan en hızlı şekilde adımlar atmaya devam edeceğiz' dedi.<br><br>Kuzey Kore lideri konuşmasında nükleer silahların temelde savaşa karşı caydırıcı bir unsur olduğunu ancak saldırıya uğramaları durumunda bunları kullanacaklarını söyledi. YASAKLI FÜZELERİ SERGİLEDİ<br><br>Törende Kuzey Kore'nin yasaklı kıtalararası balistik füzeleri de sergilendi.<br><br>Pyongyang Mart'ta 2017'den bu yana ilk kez bir kıtalararası balistik füze denemişti. Bu deneme uluslararası tepki çekmiş, ABD Pyongyang'a bir dizi yeni yaptırım kararı almıştı.<br><br>Devlet medyası tarafından yayımlanan fotoğraflara göre törende hipersonik füzelere ek olarak denizaltılardan fırlatılan balistik füzeler de sergilendi.<br><br>Pyongyang'ın bu yıl yaptığı yeni füze denemeleri Kore Yarımadası'nda gerginliği artırmıştı.<br><br>NÜKLEER PLAN UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEŞİFRE OLDU<br><br>Uydu görüntüleri Kuzey Kore'nin Mart'ta Punggye-ri'deki nükleer deneme tesislerindeki faaliyetlerini artırdığına işaret ediyor.<br><br>Bu hareketlilik Kuzey Kore'nin nükleer silah ve uzun menzilli füze denemelerine yeniden başlayabileceği endişesine neden oldu. Güney Kore'de yeni göreve gelen Cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol'ün, Kuzey Kore'nin askeri faaliyetlerine ilişkin sert tavrı, iki ülke arasında gerginliği tırmandırmıştı.<br><br>Güney Kore Savunma Bakanı Suh Wook'un bu ayın başlarında Kuzey Kore'nin füze fırlatma tesislerini vurma kapasitesi olduğunu söylemesi Pyongyang'ın tepkisine neden olmuştu.<br><br>2018'de Kuzey Kore, dönemin ABD Başkanı Donald Trump'la yapılan görüşmelerin ardından uzun menzilli balistik füzeler ve nükleer denemeleri için moratoryum ilan etmişti.<br><br>Ancak 2020'de Kim Jong-un, bu taahhütlerinin artık kendilerini bağlamadığını açıklamıştı.<br><br>ABD'de Biden yönetimi daha önce Kuzey Kore'yle önkoşulsuz görüşmelere başlamaya hazır olduğunu bildirmişti.<br><br>Ancak Washington'dan bu konuda bir adım gelmedi. Kuzey Kore görüşmelere devam edilebilmesi için yaptırımlara son verilmesini şart koşuyor. Kim Jong-un'dan dünyayı endişelendiren mesaj: Nükleer silah kullanacağı senaryoyu açıkladı Dünyanın gözü kulağı Ukrayna'dan gelen gelişmelerde. Ülkedeki savaş can almaya devam ederken Kuzey Kore'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Ülkeyi demir yumruk ile yöneten Kim Jong Un'dan flaş bir nükleer silah açıklaması geldi. Kim Jong Un, hangi senaryoda nükleer silah kullanacaklarını açıklayarak tabiri caizse başta ABD ve Güney Kore olmak üzere rakiplerine gözdağı verdi.

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