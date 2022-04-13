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Dünya Tansiyon yükseliyor Kuzey Kore Güney Koreye ait tesisi yıktı
ASYA

Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore Güney Kore'ye ait tesisi yıktı

Kuzey Kore'nin, Güney Koreli bir şirket tarafından Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş bir golf sahası ve bazı tatil tesislerini yıktığı bildirildi.

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Tansiyon yükseliyor: Kuzey Kore Güney Koreye ait tesisi yıktı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un.

Kuzey Kore ve Güney Kore hükümetleri arasında Soğuk Savaş döneminden bu yana devam eden gerilim, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde diyalog zeminine oturtulmuş ve iki ülke arasında önemli adımlar atılmıştı. Ancak son dönemde Kuzey Kore'nin yaptığı füze denemeleri tarafların arasının açılmasına neden olmuş ve bölgedeki tansiyon yeniden yükselmişti.

  • Son olarak, Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye ait bir tesisin yıktığı bilgisi, Güneyli yetkililerin tepkisine neden oldu. Chosun Media'da yer alan habere göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından bir yetkili, gazetecilere verdiği demeçte, "Kuzey'in golf sahasını ve tatil köyünü yıktığını öğrendik" ifadelerini kullandı.

Yetkili, Pyongyang'ı neler olduğunu açıklamaya ve bir çözüm bulmak için sınır ötesi görüşme çağrısına hızlı yanıt vermeye çağırdı.

YIKIM BİTMEK ÜZERE

Son ticari uydu görüntüleri de Kuzey'in Kumgang Dağı'nda inşa edilmiş otelin yıkımını neredeyse bitirdiğini, yakındaki golf sahasını ve tatil beldesini de yıktığını gösteriyor.

  • Yıkılan tesisin, Güney Koreli firma Hyundai Asan tarafından inşa edildiği ve teknik olarak Güney'e ait olduğu kaydedildi.

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Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de bir belgesel yayınlandı.
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'2021, Büyük Zafer Yılı' adlı belgesel Kim Joung-Un'a dair sorulara yanıt verdi.
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Belgeselde Kuzey Kore lideri ata binerken ve çalışmaları denetlerken görüntüleniyor.
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Son zamanlara Kuzey Kore liderinin neden zayıfladığı merak konusuydu.
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Yayınlanan belgeselde ise bu sorunun cevabı verildi.
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Görüntülerde askeri yetkililer ile inşaat çalışmalarını da izleyen Kim'in zayıflıktan bollaşan kıyafetleri ve yürürken zorlanması gözlerden kaçmadı.<br><br>
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Belgeselde Kim'in 'düşmanlarla her bir yanı kuşatılmış ülkesi ve halkı için sonsuz acı çekmesi ve endişe duymasıyla' nedeniyle kilo verdiği iddia edildi.
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İzleyenlere füze denemeleri, tank tatbikatları, savunma fuarı anlatılırken, Kim için \"Ülkenin ve halkın kaderini üstlenirken; kar, yağmur ve rüzgara inatla göğüs gererek bize babacan yanını gösterdi. Vücudu eriyip gitti ve insanların hayallerini gerçekleştirmek için ise büyük acı ve endişe ile anne tarafını gösterdi\" diye ifade edildi.
Kuzey Kore lideri Kim'in neden zayıfladığı ortaya çıktı
Kim Jong-Un neden zayıfladığına dair soruların cevapları Kuzey Kore devlet televizyonu KCTV'de yayınlanan bir belgeselde yanıtlandı.
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